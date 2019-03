Ανακαλύψτε το νέο superstar Ben Platt!

O 25χρονος Ben Platt έχει ήδη στην κατοχή του μια αξιοθαύμαστη συλλογή από βραβεία Tony, Emmy και Grammy. Μετά από πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Broadway αλλά και σε ταινίες (Pitch Perfect), όπως και συνεργασίες με τον Lin-Manuel Miranda (Hamilton) και μια νέα σειρά στο Netflix (The Poltician) όπου εκτελεί χρέη πρωταγωνιστή και παραγωγού, ο Ben Platt κυκλοφορεί τον πρώτο του solo δίσκο (Sing To Me Instead) στο τέλος Μαρτίου.

Η πρώτη γεύση είναι το single Bad Habit, ένα από τα πιο δυνατά ντεμπούτα των τελευταίων ετών. Με έντονο συναισθηματισμό και μια μοναδική φωνή, ο Βen συνδυάζει τα καλά στοιχεία πολλών αγαπημένων καλλιτεχνών (Adele, Sam Smith) και σε μαγνητίζει με τις βαθιά προσωπικές του συνθέσεις.

Ακούστε / δείτε το νέο superstar και το Bad Habit παρακάτω: