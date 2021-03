Γιατί η Selena Gomez σκέφτεται να αποσυρθεί από τη μουσική

«Δεν έχω αγγίξει καν την επιφάνεια αυτού που θέλω να κάνω», εξηγεί η Selena Gomez για το όραμά της.

Η Selena Gomez εξομολογείται ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική.

Η αστέρας της pop φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχος Απριλίου της «Vogue» και στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη δημιουργία μουσικής.

«Είναι δύσκολο να συνεχίσεις να κάνεις μουσική όταν ο κόσμος δεν σε παίρνει υποχρεωτικά στα σοβαρά. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα: “Ποιο είναι το νόημα; Γιατί συνεχίζω να το κάνω αυτό;”», παραδέχτηκε.

Η 28χρονη Αμερικανίδα τραγουδά επαγγελματικά για περισσότερο από μια δεκαετία, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της στη μουσική τραγουδώντας soundtracks της Disney το 2008, όμως, παρά την επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα, νιώθει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να αποδείξει.

«Για το “Lose You To Love Me” ένιωσα ότι ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχω κυκλοφορήσει, όμως για μερικούς ανθρώπους δεν ήταν αρκετό», ανέφερε η Selena Gomez.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν τη μουσική μου, και είμαι τόσο ευγνώμων, για αυτό το λόγο συνεχίζω, αλλά νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα κάνω ένα άλμπουμ θα είναι διαφορετικό. Θέλω να επιχειρήσω μια τελευταία προσπάθεια πριν μπορέσω να αποχωρήσω από τη μουσική», συνέχισε.

«Πρέπει να είμαι προσεκτική», υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι θέλει να «δώσει στον εαυτό της μια πραγματική ευκαιρία στην υποκριτική».

Η Selena Gomez έχει στρέψει το επίκεντρο της προσοχής της στην παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων, έχοντας την επιθυμία να διαπρέψει τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Εκτός από το ισπανόφωνο EP «Revelación» που κυκλοφορεί στις 12 Μαρτίου, η pop star παρουσιάζει στο HBO Max τη δική της εκπομπή μαγειρικής, με τίτλο «Selena + Chef» και θα πρωταγωνιστήσει στην κωμική σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu που θα κάνει πρεμιέρα φέτος, καθώς και στις επερχόμενες ταινίες «In The Shadow Of The Mountain» (2022) και «Dollhouse» (TBA).

Αν και βρίσκεται σχεδόν δύο δεκαετίες στο Hollywood, η Selena Gomez πιστεύει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.

«Δεν έχω αγγίξει καν την επιφάνεια αυτού που θέλω να κάνω. Τα κομμάτι που θέλω είναι αυτά για τα οποία χρειάζομαι βοήθεια. Ανυπομονώ για τη στιγμή που ένας σκηνοθέτης θα μπορέσει να δει ότι είμαι ικανή να κάνω κάτι που κανείς δεν είχε δει ποτέ», είπε στη «Vogue» για το όραμά της και το μέλλον της καριέρας της.