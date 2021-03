Διεθνές Airplay Chart: Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή – Το Top 20 της εβδομάδας (10/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Αλλαγή σκυτάλη στην κορυφή. Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart ανεβαίνει για πρώτη φορά το τραγούδι «Love Your Voice» του Jony.

Ο 24χρονος Jony γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα.

Το «Love Your Voice» συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ και έχει κυριαρχήσει ήδη στο No. 1 του chart του Shazam για την Ελλάδα, όπου και έμεινε για πολλούς μήνες στην κορυφή, αλλά και στην πρώτη θέση του ελληνικού iTunes.

Η επιτυχία του Jony έχει κατακτήσει και τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες στη χώρας, καθώς βρίσκεται στο Top 50 της Ελλάδας στο Spotify αλλά και στο Top 20 του επίσημου Διεθνούς Digital Singles Chart.

Τώρα ο Jony επιβεβαιώνει ότι το «Love Your Voice» θα είναι ένα από τα τραγούδια της χρονιάς.

Νέες είσοδοι

«Your Love (9PM)» – ATB, Topic, A7S (No. 15)

Ο θρυλικός Γερμανός DJ και παραγωγός ATB συνεργάστηκε με τον Topic και τον A7S στο «Your Love (9PM)», το πρώτο επίσημο remake της επιτυχίας του «9pm (Till I Come)» από το 1998.

Το «9pm (Till I Come)» του ATB κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts το 1999, αποτελώντας το πρώτο trance τραγούδι που ανεβαίνει στο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ άνοιξε την πόρτα για την είσοδο της EDM στα αμερικανικά mainstream ραδιόφωνα.

Οι ATB, Topic και A7S αποτίνουν με το «Your Love (9PM)» φόρο τιμής σε ένα εμβληματικό dance τραγούδι της δεκαετίας του ’90, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο anthem.

«Kings & Queens» – Ava Max (No. 20)

Το δυναμικό τραγούδι «Kings & Queens» της Ava Max επανεμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Η 27χρονη τραγουδίστρια συνέχισε με το «Kings & Queens» τα pop anthems που διαθέτουν την κατάλληλη δόση γυναικείας ενδυνάμωσης.

Να σημειωθεί ότι το «Kings & Queens» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «If You Were A Woman (And I Was A Man)» (1986) της Bonnie Tyler, μία μελωδία που έχει γίνει περισσότερο γνωστή με την πασίγνωστη επιτυχία «You Give Love A Bad Name» των Bon Jovi που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα την ίδια χρονιά.

Το «Kings & Queens», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο «Heaven & Hell» της Ava Max, έχει βρεθεί ήδη για 26 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.