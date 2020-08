Διεθνές Airplay Chart: Νέα είσοδος από το «Break My Heart» της Dua Lipa – Το Top 20

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το συναρπαστικό τραγούδι «Blinding Lights» του The Weeknd συμπληρώνει δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, ενώ παράλληλα βρίσκεται για έκτη συνολικά εβδομάδα στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Το hit single του Καναδού καλλιτέχνη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε περισσότερα από 45 διαφορετικά charts σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μεταξύ αυτών το αμερικανικό Billboard Hot 100 όπου το «Blinding Lights» έχει διανύσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 και το chart του 100 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το τραγούδι έχει βρεθεί για οκτώ εβδομάδες στο No. 1.

Το «Blinding Lights» συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένη Μαρτίου και είχε ανάλογη επιτυχημένη πορεία στα charts ανά τον κόσμο.

Παράλληλα το «Blinding Lights» έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την IFPI.

Νέες είσοδοι

«Break My Heart» – Dua Lipa (No. 18)

Η Dua Lipa συνεχίζει ακάθεκτη τη θριαμβευτική πορεία της στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Η Βρετανίδα διευρύνει την παρουσία της στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart με το «Break My Heart», το τρίτο τραγούδι της που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην κατάταξη.

Από μία θέση στο Top 20 διαθέτουν επί σειρά μηνών το «Physical», το οποίο σημειώνει νέο υψηλό ανεβαίνοντας στο No. 2, και το «Don’t Start Now», το οποίο έχει αναρριχηθεί μέχρι το No. 4.

Και τα τρία τραγούδια περιλαμβάνονται στο αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάρτιο.

Το «Break My Heart» είναι ένα disco-pop κομμάτι που περιέχει samples από το τραγούδι «Need You Tonight» (1987) του συγκροτήματος INXS.

Δείτε το Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.