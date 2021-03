Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (11/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το τραγούδι «Love Your Voice» του Jony παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ο 24χρονος Jony γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα.

Το «Love Your Voice» συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ και έχει κυριαρχήσει ήδη στο No. 1 του chart του Shazam για την Ελλάδα, όπου και έμεινε για πολλούς μήνες στην κορυφή, αλλά και στην πρώτη θέση του ελληνικού iTunes.

Η επιτυχία του Jony έχει κατακτήσει και τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες στη χώρας, καθώς βρίσκεται στο Top 50 της Ελλάδας στο Spotify αλλά και στο Top 20 του επίσημου Διεθνούς Digital Singles Chart.

Τώρα ο Jony επιβεβαιώνει ότι το «Love Your Voice» θα είναι ένα από τα τραγούδια της χρονιάς.

Νέες είσοδοι

«Friday» – Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa, Hypeman (No. 16)

Μετά την επιτυχία «Turn Me On», που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, ο βραβευμένος με Grammy DJ και μουσικός παραγωγός Riton επιστρέφει με ένα νέο δυναμικό κομμάτι.

Το «Friday» είναι η πινελιά του Riton σε μια ξεκαρδιστική διασκευή των viral χρηστών του διαδικτύου Mufasa και Hypeman για το κλασικό τραγούδι «Push The Feeling On» των Nightcrawlers (John Reid) που κυκλοφόρησε το 1992.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Push The Feeling On» είναι ελάχιστη γνωστή. Το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από το remix του MK (Marc Kinchen) εκείνης της χορνιάς.

Με τον αισιόδοξο ήχο του και το μεταδοτικό του house beat, το «Friday» είναι ένα ακόμα συναρπαστικό τραγούδι από τον Riton.

«Love Is Back» – Celeste (No. 17)

Η Celeste είναι το νέο φαινόμενο της βρετανικής μουσικής.

Η 26χρονη τραγουδίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, κατέλαβε την κορυφή στην ετήσια ψηφοφορία «Sound of…» του 2020 και έλαβε το περίβλεπτο «Rising Star Award» των BRIT Awards.

Το «Love Is Back» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Celeste, με τίτλο «Not Your Muse», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιανουάριο και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των βρετανικών charts.

Το άλμπουμ «Not Your Muse» περιέχει και το τραγούδι «Hear My Voice» για το soundtrack της ταινίας «The Trial of the Chicago 7» του Netflix, το οποίο χάρισε στη Celeste μια υποψηφιότητα για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» τόσο στις πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες όσο και στα επερχόμενα Βραβεία Όσκαρ.

«Savage Love (Laxed – Siren Beat)» – Jawsh 685 & Jason Derulo (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει μετά από απουσία λίγων εβδομάδων το ακαταμάχητο τραγούδι «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» του Jawsh 685 και του Jason Derulo.

Το «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» έχει ανέβει μέχρι το No. 2 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει διανύσει 28 διαδοχικές εβδομάδες στην κατάταξη.

Την ίδια στιγμή στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart βρίσκεται το «Take You Dancing» του Jason Derulo, το οποίο κυριάρχησε για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του chart.

