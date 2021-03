Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (12/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Love Your Voice» του Jony.

Ο 24χρονος Jony γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα.

Το «Love Your Voice» συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ και έχει κυριαρχήσει ήδη στο No. 1 του chart του Shazam για την Ελλάδα, όπου και έμεινε για πολλούς μήνες στην κορυφή, αλλά και στην πρώτη θέση του ελληνικού iTunes.

Η επιτυχία του Jony έχει κατακτήσει και τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες στη χώρας, καθώς βρίσκεται στο Top 50 της Ελλάδας στο Spotify αλλά και στο Top 20 του επίσημου Διεθνούς Digital Singles Chart.

Τώρα ο Jony επιβεβαιώνει ότι το «Love Your Voice» θα είναι ένα από τα τραγούδια της χρονιάς.

Νέες είσοδοι

«My Head & My Heart» – Ava Max (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο για πρώτη φορά το «My Head & My Heart» της Ava Max.

Η ακαταμάχητη μελωδία του «My Head & My Heart» στηρίζεται σστο κλασικό τραγούδι «Around The World (La La La La La)» των A Touch of Class (ATC) που άφησε το σημάδι του τη δεκαετία του 2000.

Το τραγούδι προστέθηκε στην deluxe έκδοση του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της ανερχόμενης pop star, το «Heaven & Hell» που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

«Fever» – Dua Lipa & Angèle (No. 19)

Για τρίτη εβδομάδα εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Fever» της Dua Lipa σε συνεργασία με τη Βελγίδα Angèle.

Το «Fever» συμπεριλήφθηκε στην εκδοχή του άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa που κυκλοφόρησε στη γαλλική αγορά, καθώς στην πιο πρόσφατη επανέκδοσή του με τίτλο «Future Nostalgia – The Moonlight Edition».

Το «Fever» είναι ένα ρυθμικό dance τραγούδι, το οποίο διακατέχεται ωστόσο από μια πιο ήπια ενέργεια σε σύγκριση με το υπόλοιπο «Future Nostalgia».

Την ίδια στιγμή στο No. 4 της κατάταξης ανεβαίνει η επιτυχία «Levitating» της Dua Lipa από το άλμπουμ «Future Nostalgia».

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.