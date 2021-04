Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (16/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Love Your Voice» του Jony.

Ο 24χρονος Jony γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα.

Το «Love Your Voice» συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ και έχει κυριαρχήσει ήδη στο No. 1 του chart του Shazam για την Ελλάδα, όπου και έμεινε για πολλούς μήνες στην κορυφή, αλλά και στην πρώτη θέση του ελληνικού iTunes.

Η επιτυχία του Jony έχει κατακτήσει και τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες στη χώρα, καθώς βρίσκεται στο Top 50 της Ελλάδας στο Spotify αλλά και στο Top 20 του επίσημου Διεθνούς Digital Singles Chart.

Τώρα ο Jony επιβεβαιώνει ότι το «Love Your Voice» θα είναι ένα από τα τραγούδια της χρονιάς.

Νέες είσοδοι

«Before You Go» – Lewis Capaldi (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά η επιτυχία «Before You Go» του Lewis Capaldi.

Το «Before You Go» είναι το δεύτερο τραγούδι του Lewis Capaldi αποκτά μία θέση στην κατάταξη μετά το «Someone You Loved», το οποίο παρέμεινε για 18 συνεχόμενους μήνες στην κατάταξη ανεβαίνοντας μέχρι το Νο. 2.

Τόσο το «Before You Go» όσο και το «Someone You Loved» περιλαμβάνονται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lewis Capaldi, με τίτλο «Divinely Uninspired To A Hellish Extent», το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2019 και σημείωσε επιτυχία παγκοσμίως.

Το «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» έχει κυριαρχήσει στην πρώτη θέση των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο και ήταν το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις για δύο συνεχόμενες χρονιές το 2019 και το 2020.

Τα ίδια βήματα ακολουθεί και το «Before You Go», ένα τραγούδι που έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.