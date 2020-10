Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (43/2020)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το συναρπαστικό τραγούδι «Blinding Lights» του The Weeknd συμπληρώνει 20 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, ενώ παράλληλα παραμένει για 14η συνολικά εβδομάδα στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Το hit single του Καναδού καλλιτέχνη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε περισσότερα από 45 διαφορετικά charts σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ κέρδισε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στα MTV Video Music Awards 2020.

Μεταξύ αυτών το αμερικανικό Billboard Hot 100 όπου το «Blinding Lights» έχει διανύσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 και το chart του 100 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το τραγούδι έχει βρεθεί για οκτώ εβδομάδες στο No. 1.

Το «Blinding Lights» για το συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένη Μαρτίου και είχε ανάλογη επιτυχημένη πορεία στα charts ανά τον κόσμο.

Παράλληλα το «Blinding Lights» έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την IFPI.

Νέες είσοδοι

«In Your Eyes» – The Weeknd (No. 15)

Ενώ το «Blinding Lights» συνεχίζει ακάθεκτο τη φρενήρη πορεία του, στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο το «In Your Eyes», ακόμα ένα τραγούδι – διαμάντι από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd.

Εκτός από την πρωτότυπη εκδοχή που συμπεριλαμβάνεται στο «After Hours», το «In Your Eyes» έχει αποκτήσει και δύο μοναδικά remixes.

Στο πρώτο remix ο The Weeknd ένωσε τις δυνάμεις του με την εκρηκτική Doja Cat, ενώ στο δεύτερο remix το δικό τόνο έδωσε στο τραγούδι ο βιρτουόζος jazz σαξοφωνίστας Kenny G

«Jerusalema» – Master KG ft. Nomcebo (No. 15)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Jerusalema» του DJ και μουσικού παραγωγού Master KG με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Nomcebo.

Οι δύο καλλιτέχνες από τη Νότια Αφρική κέντρισαν την προσοχή όταν το «Jerusalema» έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή το #JerusalemaChallenge, με αποτέλεσμα το τραγούδι να εμφανιστεί ακόμα και στα charts του αμερικανικού Billboard.

To «Jerusalema» έχει γνωρίσει επίσης επιτυχίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει βρεθεί στο No. 1 σε Βέλγιο, Ελβετία και Ρουμανία.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019 και τον περασμένο Ιούλιο συμπληρώθηκε με ένα ολοκαίνουργιο remix στο οποίο συμμετέχει ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι στίχοι του «Jerusalema» είναι στη γλώσσα των Ζουλού.

