Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (46/2020)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για 23η διαδοχική εβδομάδα παραμένει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το συναρπαστικό τραγούδι «Blinding Lights» του The Weeknd , ενώ παράλληλα βρίσκεται για 17η συνολικά εβδομάδα στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Το hit single του Καναδού καλλιτέχνη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε περισσότερα από 45 διαφορετικά charts σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ κέρδισε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στα MTV Video Music Awards 2020.

Μεταξύ αυτών το αμερικανικό Billboard Hot 100 όπου το «Blinding Lights» έχει διανύσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 και το chart του 100 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το τραγούδι έχει βρεθεί για οκτώ εβδομάδες στο No. 1.

Το «Blinding Lights» για το συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένη Μαρτίου και είχε ανάλογη επιτυχημένη πορεία στα charts ανά τον κόσμο.

Παράλληλα το «Blinding Lights» έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την IFPI.

Νέες είσοδοι

«ily» – Surf Mesa ft. Emilee (No. 17)

Ο νεαρός Αμερικανός παραγωγός Surf Mesa κατακτά ολόκληρο τον κόσμο με το «ily» (I Love You Baby), μια ονειρική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Can’t Take My Eyes Off You» από το 1967.

Να σημειωθεί ότι το «ily» έχει βρεθεί για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Η διασκευή του 20χρονου παραγωγού έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πλατφόρμα του TikTok και πλέον έχει γίνει πλατινένια σε Καναδά, Αυστραλία, Γαλλία και Πολωνία και χρυσή σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Νέα Ζηλανδία.

Το «ily» ντύνει με τη γλυκιά φωνή της η ανερχόμενη Emilee.

«Love Your Voice» – Jony (No. 18)

Αφού ανέβηκε στην πρώτη θέση του ελληνικού Shazam, το τραγούδι «Love Your Voice» του ανερχόμενου Jony κάνει είσοδο για πρώτη φορά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ο 24χρονος Jony γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν αλλά μεγάλωσε στη Μόσχα.

Έχει αρκετές επιτυχίες στη Ρωσία και πλέον φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη με το «Love Your Voice».

«Secrets» – DJ Regard & RAYE (No. 20)

Ο DJ και παραγωγός Regard και η τραγουδίστρια RAYE ένωσαν τις δυνάμεις τους στο single «Secrets», το οποίο έχει βρεθεί ήδη για έξι εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Το παιχνιδιάρικο beat και η προσεγμένη εντυπωσιακή παραγωγή σε συνδυασμό με τα αψεγάδιαστα φωνητικά της RAYE, κάνουν το «Secrets» ένα deep club track με όλα τα σωστά στοιχεία για να γεμίσει τα dancefloors αλλά και να κατακτήσει τα charts.

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι του DJ Regard που εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Επιτυχημένη πορεία διέγραψε στην κατάταξη και το «Ride It», μία επανεκτέλεση του ομώνυμου τραγουδιού του Jay Sean, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία και κατέκτησε το ίντερνετ και το TikTok σαν σίφουνας.

Δείτε το Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.