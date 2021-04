Η βιογραφία του Avicii θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο

Το βιβλίο θα ακολουθήσει τη μουσική διαδρομή του Avicii και τις μάχες που έδωσε με την ψυχική υγεία του.

Μια βιογραφία του Avicii, κατά κόσμον Tim Bergling, θα κυκλοφορήσει στη Βόρεια Αμερική στις 16 Νοεμβρίου.

Το βιβλίο «Tim: The Official Biography of Avicii», το οποίο έχει λάβει την έγκριση της οικογένειας του εκλιπόντος DJ και μουσικού παραγωγού, έχει γράψει ο σουηδός δημοσιογράφος Måns Mosesson.

Για να καταγράψει καλύτερα την καριέρα του Avicii, ο Mosesson ακολούθησε τη διαδρομή του DJ, ταξιδεύοντας από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας σε hotspots τη EDM σκηνής όπως το Μαϊάμι, η Ίμπιζα και το Λος Άντζελες.

Μαζί με την αφήγηση της μουσικής καριέρας του Avicii, το βιβλίο θα εξερευνήσει επίσης τις προσωπικές μάχες του με την ψυχική υγεία και τους εθισμούς.

Για το σκοπό αυτό ο Måns Mosesson έκανε συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Avicii.

Το σχήμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Avicii σχεδιάζει να δωρίσει τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις βιβλίων στο ίδρυμα «Tim Bergling Foundation», το οποίο ιδρύθηκε μετά την αυτοκτονία του μουσικού παραγωγού το 2018 για να υποστηρίξει διάφορους σκοπούς που σχετίζονται με τις ψυχικές ασθένειες και την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Εκτός από την κυκλοφορία του βιβλίου «Tim: The Official Biography of Αvicii», ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική του Avicii πρόκειται να ανοίξει φέτος στη Στοκχόλμη, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία.

Το «Αvicii Experience» θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αναμνηστικών αντικειμένων, αδημοσίευτων φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και πλήθος ακυκλοφόρητης μουσικής.