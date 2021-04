Η καλλιτέχνιδα και τραγουδοποιός, Nea, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Sandro Cavazza για το single “Don’t Deserve This”.

“Για εμένα, η συζήτηση στους στίχους του “Don’t Seserve This” είναι ένα από τα καλύτερα στοιχεία του τραγουδιού. Είναι ένα πραγματικός διάλογος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι η πρώτη φορά που γράφω έτσι. Επίσης, είναι τέλειο που έχω την ευκαιρία να το τραγουδήσω με μία από της αγαπημένες μου φωνές, αυτή του Sandro” – Nea

H Nea ξεκίνησε το νέο έτος με διάφορα διεθνή βραβεία και πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams. To 2020, το debut single της “Some Say” κατέκτησε πολλές κορυφές καθώς ήταν το 9ο τραγούδι που παίχτηκε περισσότερο στο Ευρωπαϊκό ραδιόφωνο και έφτασε σε ψηλές θέσεις των streaming charts της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Αυστραλίας, της Ρωσίας και του Βελγίου.

Τον Σεπτέμβριο, η Nea, εμφανίστηκε στα πιο σημαντικά βραβεία της Ισπανίας, τα Los40 Awards, στα οποία και κέρδισε το βραβείο “Best Dance Act”. Την ίδια χρονιά απέσπασε και τα βραβεία “Best International Breakthrough” στα NRJ Music Awards της Γαλλίας, “Music Moves Europe” του EU initiative και “FutureArtist” στα Σουηδικά P3 Gold Awards.

O Sandro Cavazza, που μετράει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια audio streams, έχει μία μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στην pop σκηνή ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Kygo και ο Avicii και έχει κατακτήσει τα charts με τα τραγούδια του “High With Somebody”, “Enemy” και “Forever Yours”. Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε το EP “Weird And Talkative”, το οποίο περιλαμβάνει τα singles “Lean On Me” και “Sad Child”.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο και σε μία δεύτερη εκδοχή με το ταλαντούχο Γάλλο τραγουδιστή Tibz, ο οποίος τραγουδάει στην μητρική του γλώσσα.

“Ήμουνα πάντα ερωτευμένη με την γαλλική γλώσσα, οπότε ενθουσιάστηκα πολύ όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία για το ντουέτο με τον Tibz. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της φωνής του και είναι ενδιαφέρον, το πως ο διάλογος που συμβαίνει στους στίχους φαίνεται να βγάζει απόλυτο νόημα παρόλο που μιλάμε σε διαφορετικές γλώσσες” – Nea

To τραγούδι το υπογράφουν οι Nea, Jonny Hawkins, Vincent Kottkamp και οι Γερμανοί παραγωγοί Hitimplulse.

Το “DON’T DESERVE THIS” κυκλοφορεί απο την Panik Records και την Sony Music.