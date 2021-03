Η σειρά «Atlanta» του Donald Glover προέβλεψε το άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber

Εδώ και χρόνια γίνονται θέμα συζήτησης οι προβλέψεις που κάνει για το μέλλον η σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» και καταλήγουν να γίνονται πραγματικότητα, όπως η υποψηφιότητα του Donald Trump για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων και το σύνολο που φόρεσε η Kamala Harris την ημέρα της ορκωμοσίας του Joe Biden.

Τώρα τη δόξα έρχεται να κλέψει η σειρά «Atlanta» του Donald Glover, η οποία έκανε πριν λίγα χρόνια μια πρόβλεψη για τον Justin Bieber που αποδείχθηκε αληθινή.

Ο αστέρας της pop κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Μαρτίου το νέο άλμπουμ του «Justice», το οποίο είχε προβλέψει η υποψήφια για βραβείο Emmy σειρά στο επεισόδιο «Nobody Beats The Biebs» της πρώτης σεζόν.

Το επεισόδιο προβλήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016. Ο ξάδερφος και πελάτης του Earn (Donald Glover), Alfred «Paper Boi» Miles (Brian Tyree Henry), πήρε μέρος στον φιλανθρωπικό αγώνα ενός διάσημου για την ενίσχυση των νέων της κοινότητάς τους.

Ο συγκεκριμένος διάσημος ήταν ο Justin Bieber, ωστόσο αντί να εμφανιστεί στο επεισόδιο ο ίδιος ο Καναδός τραγουδιστής, τον υποδύθηκε ο Αφροαμερικανός ηθοποιός Austin Crute.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο «Justin Bieber» πραγματοποιεί συνέντευξη τύπου για το φιλανθρωπικό παιχνίδι μπάσκετ, όπου ανακοινώνει ότι το επόμενο άλμπουμ του θα είχε τον τίτλο… «Justice».

«Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Αγαπώ πραγματικά τον Χριστό », λέει σε μια σκηνή από το επεισόδιο. «Υποθέτω ότι έκανα παρέα με λάθος άτομα. Γι’ αυτό θέλω να τραγουδήσω αυτό το νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ μου, “Justice”», αναφέρει.

Δείτε το απόσπασμα που κάνει το γύρο του διαδικτύου παρακάτω:

how did atlanta predict this bro LMAOO https://t.co/vTYz9RjOMW pic.twitter.com/5I9DrzKYja

— marshall (@MVRSHV11) March 19, 2021