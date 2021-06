Η Alicia Keys γιορτάζει τα 20 χρόνια του «Songs In A Minor» με μια επετειακή επανέκδοση!

Η Alicia Keys τιμά το άλμπουμ από το οποίο ξεκίνησαν όλα, το εμβληματικό, πρωτοποριακό και βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Songs In A Minor».

Για τον εορτασμό των είκοσι ετών από την κυκλοφορία του «Songs In A Minor», η Alicia Keys θα κυκλοφορήσει μια ειδική επετειακή έκδοση του διαχρονικού άλμπουμ που θα διαθέτει τα 16 αρχικά τραγούδια μαζί με δύο ακυκλοφόρητα bonus tracks από τις ηχογραφήσεις εκείνης της εποχής, το «Foolish Heart» και το «Crazy (Mi Corazon)», τα οποία ήταν προηγουμένως διαθέσιμα στη φυσικά deluxe έκδοση του άλμπουμ.

Το «Songs In A Minor (20th Anniversary Edition)» θα είναι διαθέσιμο τόσο ψηφιακά όσο και σε διπλό βινύλιο από την Παρασκευή 4 Ιουνίου.

Η Alicia Keys ξεκίνησε τον εορτασμό των είκοσι ετών του «Songs In A Minor» την περασμένη εβδομάδα με μια μαγευτική εμφάνιση στα Billboard Music Awards 2021, όπου τραγούδησε επιτυχίες από το άλμπουμ, όπως τα «Piano & I», «How Come You Don’t Call Me» και «A Woman’s Worth», για να κορυφώσει την εμφάνισή της με μια δυναμική και δραματική ερμηνεία του single «Fallin».

Στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου, η Modern English συνεργάστηκε με τη Sony Music για να δημιουργήσει έναν ειδικό ιστότοπο όπου οι θαυμαστές καλούνται να γράψουν γράμματα με τις αγαπημένες τους αναμνήσεις από το άλμπουμ «Songs In A Minor», από την κυκλοφορία και την περιοδεία του μέχρι και τη μουσική του.

Το «Songs In A Minor» κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου 2001 και έσπασε ρεκόρ σε όλο τον κόσμο.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 και έχει γίνει διαμαντένιο παγκοσμίως, ενώ το βασικό single του «Songs In A Minor», το «Fallin», γνώρισε τεράστια επιτυχία, καθώς έμεινε για έξι εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Από την κυκλοφορία του «Songs In A Minor» μέχρι σήμερα, η Alicia Keys έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων δίσκων και έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ρεπερτόριο επιτυχιών και επιτευγμάτων.

Η Alicia Keys είναι η R&B γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις για αυτή τη χιλιετίας, έχοντας σημειώσει 27,5 εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις παγκοσμίως και 20 εκατομμύρια πωλήσεις albums στην Αμερική.

Το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο «ALICIA» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 για να ανέβει στο στο No. 1 του R&B Albums Chart του Billboard, ενώ τα singles «Show Me Love» και «So Done» έγιναν αντίστοιχα έγιναν το 11ο και το 12ο τραγούδι της Alicia Keys που κατακτούν το No. 1 στο Adult R&B Airplay Chart του Billboard.