Η Alicia Keys παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «ALICIA»

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Alicia Keys κυκλοφορεί.

Η Alicia Keys παρουσιάζει το έβδομο studio album της, το οποίο κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music και φέρει το λιτό και προσωπικό τίτλο «ALICIA».

Η 39χρονη Αμερικανίδα είναι μια σύγχρονη γυναίκα που συμπυκνώνει όλα τα ιδανικά της εποχής: Τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός που έχει βραβευτεί με 15 Grammy, επιτυχημένη ηθοποιός, best-seller συγγραφέας, παραγωγός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του Broadway και μία ισχυρή δύναμη στον κόσμο του ακτιβισμού.

Από την κυκλοφορία του αξιομνημόνευτο παρθενικού δίσκου της «Songs In A Minor» το 2001 μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων δίσκων και έχει δημιουργήσει ένα απαράμιλλο ρεπερτόριο επιτυχιών και επιτευγμάτων.

Το άλμπουμ «ALICIA» δείχνει τις πολλές και διαφορετικές πτυχές της Alicia Keys σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο στο ταξίδι της ζωής της.

Ο δίσκος αποτελεί συνοδευτικό κομμάτι του αυτοβιογραφικού βιβλίου «More Myself: A Journey» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο από το νεοσύστατο εκδοτικό οίκο Flatiron Books της Oprah και εμφανίστηκε στην τρίτη των best-sellers των The New York Times.

Τα τραγούδια του «ALICIA» χαρακτηρίζονται από προσωπικές αφηγήσεις που κάνουν κοινωνικοπολιτικές συνδέσεις μεταξύ της άποψης της Alicia Keys για τον εαυτό της και του κόσμου γύρω της.

Το άλμπουμ αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές διαστάσεις των σχέσεών της τραγουδίστριας με τους ανθρώπους, καθώς προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί για να συναντήσει τις προσδοκίες του κόσμου.

Το «ALICIA» προανήγγειλε μία σειρά από αριστοτεχνικά singles.

Πρόκειται για το αριστουργηματικό «Show Me Love» με τη συμμετοχή του Miguel, το funky «Time Machine», το αγαπημένο «Underdog», το υπέροχο «Good Job» για όλους τους καθημερινούς ήρωες, τη σπαρακτική μπαλάντα «Perfect Way To Die», το mid-tempo R&B τραγούδι «So Done» σε συνεργασία με τον Khalid και πιο πρόσφατα το αισιόδοξο «Love Looks Better».

Το σπάνιο χάρισμα της Alicia Keys είναι έκδηλο σε κάθε κομμάτι του «ALICIA», ένα άλμπουμ που με το οποίο μοιράζεται τον πιο αληθινό εαυτό της.