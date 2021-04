Η alternative/electro-pop μπάντα, CANNONS, παρουσιάζει το επίσημο music video για το νεότερο hit τους “Fire for You”.

To clip που είναι σκηνοθετημένο από τον Ryan Rundle, ακολουθεί την ιστορία μίας πληγωμένης νύφης, υποδυόμενη από την front woman των CANNONS, Michelle Joy, καθώς δραπετεύει από τον γάμο της με τους κουμπάρους της (τα μέλη του συγκροτήματος Ryan και Paul) για να βρει ηρεμία έξω στην πόλη.

Μιλώντας για το “Fire for You” με το Idolator, οι CANNONS δήλωσαν: “Αυτό το τραγούδι περιγράφει πως είναι να ξεριζώνεται η καρδιά σου και την αίσθηση του να βρίσκεις το κλείσιμο μίας κατάστασης μέσω της παρέας των φίλων σου. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που είχαμε επιτέλους την ευκαιρία να προσεγγίσουμε με μία κινηματογραφική ματιά τον ήχο μας, με την βοήθεια του σκηνοθέτη Ryan Rundle, του κινηματογραφιστή Corey Jennings και της Production Designer Francesca Palombo”.

Προερχόμενο από το δεύτερο album τους “Shadows”, που κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το 2019, το “Fire For You” είναι το πρώτο βίντεο των CANNONS μετά την αρχή της συνεργασία τους με την Columbia Records. To track έφτασε στην κορυφή του Hollywood Reporter Top TV Songs τον Μάιο, μετά την εμφάνιση του σε ένα κεντρικό επεισόδιο της σειράς του Netflix, “Never Have I Ever”.

To “Fire For You” μετράει ήδη πάνω από 30 εκατομμύρια streams και έχει ήδη λάβει σημαντική υποστήριξη από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της Αμερικής καθώς και διθυραμβικές κριτικές από τον Elton John κατά την διάρκεια της εκπομπής του στο Beats 1, “Rocket Hour”.

Οι CANNONS έχουν να αναπολούν πάντα ωραίες αναμνήσεις από την καριέρα τους και θυμούνται να κάνουν κάθε τους στιγμή soundtrack ενώ ταυτόχρονα ατένιζαν το αύριο. Δημιουργήθηκαν το 2013 και αποτελούνται από τους πολλά χρόνια φίλους Ryan Clapham (lead guitar), Paul Davis (drums, keys) και την Michelle Joy (vocals). Μαζί μπλέκουν electro παραγωγές, κιθάρες και κινηματογραφικά synths μαζί με συναισθηματικά φωνητικά και υποβλητικούς στίχους.

Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια streams ανεξάρτητα και με τα τραγούδια τους να έχουν ακουστεί σε shows όπως τα Ballers, Lucifer, Never Have I Ever και πολλά άλλα, οι CANNONS συνεχίζουν να μαγεύουν τα πλήθη με την κλασσική προσέγγισή τους σε μοντέρνους ήχους.

To “FIRE FOR YOU” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.