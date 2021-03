Η Ariana Grande ανοίγει τα παρασκήνια από την ηχογράφηση του single «Positions»

Η Ariana Grande δίνει μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες ακόμα και στο πιο μικρό κομμάτι.

Η Ariana Grande αποκαλύπτει πόσο σκληρά εργάζεται στο στούντιο για την επίτευξη της τελειότητας.

Η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο δύο λεπτών, που βιντεοσκοπήθηκε «κάποια στιγμή πέρυσι», με πλάνα από τις δεκάδες λήψεις που χρειάστηκαν για να ηχογραφηθεί το outro για το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Positions».

Στο τελικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένας αυτοσχεδιασμός περίπου δέκα δευτερολέπτων με φωνητικά, που φαίνεται ότι δεν είναι μεγάλη υπόθεση.

Όμως τώρα η Ariana Grande προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στην προσοχή που δίνει ακόμη και στις μικρότερες λεπτομέρειες.

Η pop star κάνει τη μία λήψη μετά την άλλη για να ηχογραφήσει σωστά το κομμάτι, δοκιμάζει διαφορετικές τεχνικές, ζητά συγνώμη και παραδέχεται ότι «είναι δύσκολο!», ενώ στη συνέχεια ζητά να ακούσει ξανά το outro για να εξετάσει το αποτέλεσμα.

Η Ariana Grande πηγαίνει ξανά στο μικρόφωνο για να προσθέσει άλλο ένα επίπεδο αρμονιών, ζητά αρκετές φορές να το ηχογραφήσει «μια ακόμη φορά» και στη συνέχεια ανησυχεί ότι ίσως αυτό που πρόσθεσε είναι «πάρα πολύ», πριν προσπαθήσει να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα πιο δυνατά και τα πιο απαλά φωνητικά.

«Θα πρέπει η ένταση να ακούγεται ίση, αλλά το ένα έχει 12 περισσότερες νότες», λέει στον παραγωγό της και δίνει εντολή στους συνεργάτες της να διατηρήσουν το «yeah» που ακούγεται στο outro του «Postitions», πριν αποφασίσει να βγει από το bouth και να ολοκληρώσει το τραγούδι.

«Όμορφο! Το λατρεύω, το λατρεύω αυτό, μου αρέσει», λέει ικανοποιημένη καθώς παίρνει το αναψυκτικό της για να αναζωογονηθεί μετά την ολοκλήρωση της κουραστικής ηχογράφησης.

Η μαγική φωνή της Ariana Grande θα έρθει ξανά στα αυτιά μας σύντομα, μέσα από τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Met Him Last Night» της Demi Lovato για το νέο άλμπουμ της «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», που θα κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου.