Η Ariana Grande γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με το playlist «Who Runs The World»

Η Ariana Grande γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Ariana Grande ενώνει τις δυνάμεις της με το Apple Music συγκεντρώνει σε ένα πλούσιο playlist με τίτλο «Who Runs The World» τραγούδια από γυναίκες καλλιτέχνιδες που έχουν σπάσει το καλούπι.

Η αστέρας της pop επέλεξε 103 από τα καλύτερα γυναικεία τραγούδια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πρίσματα υπό τα οποία μπορούμε να εξερευνήσουμε πώς εκφράζεται η ενδυνάμωση των γυναικών στη μουσική», λέει η Ariana Grande στο Apple Music.

«Με την αυτοπεποίθηση, τον εγκωμιασμό του εαυτού μας, όταν κάνουμε επίδειξη με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι άνδρες, με τη σεξουαλική απελευθέρωση, την επούλωση των πληγών μετά από μία ερωτική απογοήτευση, όταν εμψυχώνουμε η μία την άλλη και από όλες τις απόψεις, όταν αμφισβητούμε τον ορισμό του πώς “θα έπρεπε” να είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια», περιγράφει.

«Οι γυναίκες σε αυτή τη λίστα αναπαραγωγής – και αμέτρητες άλλες… ίσως χρειαστεί να δημιουργήσω μια δεύτερη λίστα – έχουν δώσει δύναμη σε εκατομμύρια ακροατές παγκοσμίως. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που μοιράζομαι με όλους σας τη λίστα μου», καταλήγει η Ariana Grande.

made this 103 song playlist for @applemusic in honor of international women’s day 🤍 here’s to all of these incredibly talented musicians & to all of u listening 🙂 hope u enjoy https://t.co/Np8Qn0wEZH pic.twitter.com/VIJ3CZ03Xy — Ariana Grande (@ArianaGrande) March 5, 2021

Η απολαυστική λίστα περιλαμβάνει τραγούδια όπως το «Independent Women, Pt. 1» των Destiny’s Child, το «Express Yourself» της Madonna, το «I’m Every Woman» της Whitney Houston, το «Touch My Body» της Mariah Carey.

H Ariana Grande έχει διαλέξει επίσης παλιά και νέα τραγούδια από τις Donna Summer («Last Dance»), Miley Cyrus («G.N.O. – Girl’s Night Out»), Taylor Swift («Shake It Off»), Cyndi Lauper («Girls Just Want to Have Fun»), Saweetie feat. Doja Cat («Best Friend»), Alicia Keys («Superwoman»), BLACKPINK & Selena Gomez («Ice Cream»), Gwen Stefani («Hollaback Girl»), Rihanna («Cockiness» και Megan Thee Stallion («Body»).

Το playlist «Who Runs The World» συμπληρώνουν επιλογές από τη δισκογραφία της ίδιας της Ariana Grande, όπως το πρόσφατο remix του «34+35» με τη συμμετοχή της Doja Cat και τη Megan Thee Stallion, τη συνεργασία της με τη Lady Gaga στο «Rain On Me», το «God Is A Woman» και το «Thank U, Next».

Ακούστε το playlist παρακάτω:

Βρείτε το playlist επίσης εδώ.