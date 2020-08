Η Ariana Grande παρακαλεί τη Rihanna να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της

Η Ariana Grande αποφάσισε να δείξει στη Rihanna πνεύμα ευγενούς άμιλλας.

Η Ariana Grande κατέρριψε την επίδοση της Rihanna για τη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα streams στο Spotify και ζητά από τη RiRi να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της ώστε να μπορέσει να επανακτήσει τα πρωτεία.

«Σας ευχαριστώ όλους τόσο πολύ που ακούτε (σ.σ. τη μουσική της) και ενδιαφέρεστε», ήταν η πρώτη αντίδραση της 27χρονης τραγουδίστριας στην είδηση ότι διαθέτει πλέον πάνω από 20,5 δισεκατομμύρια streams στη δημοφιλή πλατφόρμα.

«Ανυπομονώ να σας δώσω νέα πράγματα να ακούτε», πρόσθεσε, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο πότε σκοπεύει να κυκλοφορήσει νέα μουσική.

Παρότι ήταν εμφανώς ενθουσιασμένη για το σημαντικό ορόσημο, η Ariana Grande αποφάσισε να δείξει πνεύμα ευγενούς άμιλλας και κάλεσε τη Rihanna να επανακτήσει τα σκήπτρα.

«Τώρα η Rihanna μπορεί παρακαλώ να κυκλοφορήσει το άλμπουμ της, ώστε να μπορέσει να αρπάξει πίσω το ρεκόρ και να γεμίσει ξανά τα αυτιά μου», σχολίασε η Grande.

Το ένατο άλμπουμ της Rihanna, γνωστό επίσης και με την προσωρινή ονομασία «R9» που του έχει αποδοθεί από το κοινό έχει αποκτήσει διαστάσεις μύθου.

Μολονότι έχουν περάσει τεσσεράμισι χρόνια από την κυκλοφορία της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της, του «ANTI» (2016), η Rihanna αποτελούσε τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams στο Spotify, πριν πάρει το στέμμα η Ariana Grande.

Τα τραγούδια της Ariana Grande με τα περισσότερα streams στο Spotify είναι το «7 Rings» (1,224 δισεκατομμύρια streams) και το «Thank U, Next» (1,150 δισεκατομμύρια streams), ενώ ακολουθεί το «Side To Side» σε συνεργασία με τη Nicki Minaj με 953,5 εκατομμύρια streams.