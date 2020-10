Η Ava Max φέρνει νωρίτερα τα Χριστούγεννα με το «Christmas Without You»

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Ava Max.

Η Ava Max μπαίνει από νωρίς σε εορταστικό κλίμα και κυκλοφορεί ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Το «Christmas Without You», όπως είναι ο τίτλος του, αναφέρεται στην προσμονή ενός ερωτευμένου ζευγαριού να ανταμώσει ξανά ενόψει των Χριστουγέννων.

«Μακάρι να φιλιόμασταν κάτω από το γκι / Τα αστέρια στον ουρανό δεν μπορούν να φτάσουν τη λάμψη σου / Τώρα δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να είσαι στο πλευρό μου / Θα είμαστε ζεστοί από τη φωτιά όλη τη νύχτα», τραγουδά η Ava Max και δημιουργεί ένα ρομαντικό σκηνικό.

Το «Christmas Without You» έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της Ava Max.

Το «Heaven & Hell» καθιέρωσε την 26χρονη τραγουδίστρια ανάμεσα στους καλλιτέχνες της pop σκηνής με τους περισσότερους ακροατές στον κόσμο χάρη στην επιτυχία τραγουδιών όπως το «Sweet But Psycho», που έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,1 streams και τα «So Am I» (702 εκατ. streams), «Salt» (334 εκατ. streams), «Kings & Queens» (582 εκατ. streams) και «Who’s Laughing Now» (110 εκατ. streams).

Με την παραγωγή του «Christmas Without You», το οποίο κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music, έχουν ασχοληθεί ο Gian Stone («Stuck With U», «Be Kind») και ο Cirkut (Katy Perry, The Weeknd, Maroon 5), ο οποίος επιμελήθηκε την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ «Heaven & Hell».

«Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα», αναφέρει η Ava Max και το «Christmas Without You» αποτελεί την κατάλληλη προετοιμασία για τις φετινές γιορτές.