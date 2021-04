Η Bebe Rexha ανακοινώνει το άλμπουμ «Better Mistakes» και αποκαλύπτει το single «Sabotage»

Ένα «Sabotage» μπαίνει στο δρόμο της Bebe Rexha για το νέο άλμπουμ της.

Η Bebe Rexha αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες για το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της και δίνει μια ακόμα πρόγευση με το νέο single «Sabotage».

Το νέο άλμπουμ της Bebe Rexha θα έχει τον τίτλο «Better Mistakes» και θα κυκλοφορήσει από την Warner Records στις 7 Μαΐου, περιλαμβάνοντας 13 τραγούδια στο σύνολο και συμμετοχές από μία εντυπωσιακή λίστα καλλιτεχνών στην οποία συγκαταλέγονται οι Travis Barker, Ty Dolla $ign, Trevor Daniel, Lil Uzi Vert, Doja Cat, Pink Sweat$, Lunay και Rick Ross.

«Το άλμπουμ μου βασίζεται στην ειλικρίνεια και την ευαισθησία και τις ανασφάλειες και μιλάει για αυτές τις ανασφάλειες. Είναι πολύ δυνατό», σχολιάζει η 31χρονη τραγουδίστρια.

«Όταν είσαι στο στούντιο και γράφεις μαζί με κάποιον πρέπει να βρεις τη βελόνα μέσα στα άχυρα. Πρέπει να βρεις εκείνη τη στιγμή που σπινθηρίζει. Έτσι μπήκα στο στούντιο και το έγραψα μαζί με τους με τους Kid Pablo, U.C και Justin Tranter», συνεχίζει.

«Αυτό που θέλαμε να κάνουμε με αυτό το άλμπουμ ήταν πραγματικά να γράψουμε τραγούδια που βασίζονταν σε ανασφάλειες και σε όλα αυτά για τα οποία έχω νιώσει ντροπή ή φόβο. Και το κάναμε σε ένα άλμπουμ», εξηγεί.

Μετά το «Baby I’m Jealous» σε συνεργασία με την Doja Cat που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 και το «Sacrifice» του περασμένου Μαρτίου, επόμενος προάγγελος του άλμπουμ «Better Mistakes» είναι το single «Sabotage».

Η Bebe Rexha έχει γράψει το «Sabotage» μαζί με τους Jon Hume, Michael Matosic, Michael Tighe και τον Greg Kurstin, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή.

«Το “Sabotage” είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα τραγούδια στο νέο άλμπουμ μου “Better Mistakes”. Είναι όμορφο και οδυνηρά ειλικρινές την ίδια στιγμή. Παραδέχομαι στον εαυτό μου ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, μπαίνω εμπόδιο στον δρόμο μου», λέει η τραγουδίστρια.

«Ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη που βιώνει αυτό το σαμποτάζ τις πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής. Αυτή η μπαλάντα αναγνωρίζει ότι εμείς οι ίδιοι μερικές φορές είμαστε ο μεγαλύτερος εχθρός μας», τονίζει.

Στο music video για το «Sabotage», το οποίο σκηνοθέτησε ο Christian Breslauer (Doja Cat, Lil Baby, Roddy Ricch), η Bebe Rexa φέρνει την καταστροφή και σαμποτάρει υποτιθέμενα όμορφες καταστάσεις οι οποίες ταιριάζουν στο θέμα του τραγουδιού.

Το tracklist του άλμπουμ «Better Mistakes»

1. Break My Heart Myself (feat. Travis Barker)

2. Sabotage

3. Trust Fall

4. Better Mistakes

5. Sacrifice

6. My Dear Love (feat. Ty Dolla $ Ign & Trevor Daniel)

7. Die For A Man (Feat . Lil Uzi Vert)

8. Baby, I’m Jealous (feat. Doja Cat)

9. On The Go (feat. Pink Sweat $ & Lunay)

10. Death Row

11. Empty

12. Amore (feat. Rick Ross)

13 . Mummy