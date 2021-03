Η Beyoncé έστειλε λουλούδια στην Taylor Swift για τη νίκη της στα Grammy

Η Taylor Swift έλαβε από την Beyoncé μια ανθοδέσμη και ένα χειρόγραφο συγχαρητήριο σημείωμα για τη νίκη της στα πρόσφατα Βραβεία Grammy 2021.

Μπορεί η Beyoncé έγραψε ιστορία το βράδυ της περασμένης Κυριακής (14/03) και να έγινε η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία Grammy, ωστόσο φρόντισε να μεταφέρει τα προσωπικά της συγχαρητήρια σε μια άλλη ξεχωριστή γυναίκα που διέπρεψε στην τελετή απονομής των φετινών Βραβείων Grammy.

Η Taylor Swift έγινε η πρώτη και μοναδική γυναίκα καλλιτέχνιδα στα χρονικά της διοργάνωσης που κερδίζει για τρίτη φορά το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς», επικρατώντας στη σχετική κατηγορία με το «Folklore»

«Taylor, συγχαρητήρια για το Grammy σου», έγραψε η Beyoncé στο μήνυμά της προς την 31χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό.

«Ήταν υπέροχο που σε είδα το βράδυ της Κυριακής. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα τόσο υποστηρικτική. Στέλνω αγάπη σε εσένα και στην οικογένειά σου», πρόσθεσε η «Queen Bey» στο χειρόγραφο μήνυμά της.

«Ξύπνησα και είδα τα λουλούδια από τη βασίλισσα της χάρης και του μεγαλείου Beyoncé και ξαφνικά είναι η καλύτερη Παρασκευή που είχα», ήταν η αντίδραση της Taylor Swift στην έκπληξη της συναδέλφου της.

«Σε ευχαριστώ B και συγχαρητήρια για το επικό σου επίτευγμα το βράδυ της Κυριακής», συμπλήρωσε η αστέρας της pop, δημοσιεύοντας στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram δύο φωτογραφίες από την ευγενική χειρονομία της Beyoncé.

📲 IG | “Woke up to flowers from the queen of grace and greatness Beyoncé and suddenly it’s the best Friday EVER” – Taylor via Instagram Stories pic.twitter.com/fMz0QZFKEV

