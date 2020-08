Η Beyoncé αφιερώνει το «Black Is King» στον γιο της, Sir Carter

Με μια τρυφερή αφιέρωση ολοκληρώνεται το νέο visual album της Beyoncé.

H Beyoncé αφιερώνει το «Black Is King» στο γιο της.

Το νέο visual album της τραγουδίστριας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Disney+, ολοκληρώνεται με ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο η Beyoncé χορεύει μαζί με ένα μικρό αγόρι, που χαμόγελα συνεχώς.

«Αφιερωμένο στον γιο μου, Sir Carter», αναφέρει η αστέρας της μουσικής σε μήνυμά της στο φινάλε της ταινίας.

«Και σε όλους τους γιους και τις κόρες μας, ο ήλιος και το φεγγάρι να φέγγουν για εσάς. Είστε τα κλειδιά για το βασίλειο», συνεχίζει.

Black Is King is dedicated to Beyoncé’s son Sir. I’M CRYING 🥺 #BlackIsKing pic.twitter.com/rauq0JyAUl — The Hive 🧚‍♀️ (@beyicon) July 31, 2020

Το «Black Is King» συνοδεύει το άλμπουμ «The Lion King: The Gift», με το οποίο η Beyoncé απέτισε φόρο τιμής στην αφρικανική κουλτούρα.

Στο visual album εμφανίζονται τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει η διάσημη τραγουδίστρια μαζί με το σύζυγό της, τον ράπερ και επιχειρηματία JAY-Z: Η τριών ετών Rumi (δίδυμη αδερφή του Sir Carter) και η οκτώ ετών Blue Ivy.

Τα δύο κορίτσια εμφανίζονται στο πλευρό της γιαγιάς τους, Tina Knowles, και της μητέρας τους κατά τη διάρκεια του video για το τραγούδι «Brown Skin Girl», φορώντας ασορτί φλοράλ φορέματα σε ροζ και μπλε χρώματα.

Η Blue Ivy κάνει επίσης μια επική εμφάνιση στο video για το «My Power».

Ενώ η Beyoncé φορά ένα κόκκινο φόρεμα και ένα χρυσό κολιέ, εκτελώντας άψογα τη χορογραφία της για το τραγούδι, η Blue Ivy είναι ντυμένη στα χρώματα του ουράνιου τόξου, έχοντας ολοκληρώσει το look με ένα μαύρο καπέλο και γυαλιά ηλίου.