Η Beyoncé μαζί με τη μητέρα της και τις δύο κόρες της στο video του «Brown Skin Girl»

Η Beyoncé ενώνει τρεις διαφορετικές γενιές.

Η Beyoncé μοιράζεται μαζί μας άλλο ένα video από το visual album «Black Is King».

Αυτή τη φορά έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε το εκπληκτικό video για το «Brown Skin Girl», ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχουν ο Αμερικανός ράπερ SAINt JHN, ο Νιγηριανός τραγουδιστής Wizkid και η μεγαλύτερη κόρη της Beyoncé, η Blue Ivy Carter.

Το «Brown Skin Girl» συμπεριλαμβάνεται στο υποψήφιο για βραβείο Grammy άλμπουμ «The Lion King: The Gift» της Beyoncé, στο οποίο βασίζεται και το visual album «Black Is King».

Τη σκηνοθεσία για το video του «Brown Skin Girl» έχει επιμεληθεί η Νιγηριανή – Βρετανή σκηνοθέτρια Jenn Nkiru.

Το «Brown Skin Girl» επαινεί και μεταλαμπαδεύει στις μελλοντικές γενιές τα ιδανικά της ταυτότητας, της κληρονομιάς και της ομορφιάς των Μαύρων γυναικών.

Για να διαδώσει περαιτέρω τα μηνύματα του τραγουδιού, η Beyoncé προσκάλεσε στο video του «Brow Skin Girl» διάσημες Μαύρες γυναίκες όπως το μοντέλο Naomi Campbell, η ηθοποιός Lupita Nyong’o και την πρώην συνεργάτιδά της στις Destiny’s Child, Kelly Rowland.

Σε ένα από τα πλάνα η Beyoncé ποζάρει στο φακό της κάμερας μαζί με τη μητέρα της, Tina Knowles, την Blue Ivy και τη μικρότερη κόρη της Rumi, δίδυμη αδελφή του Sir, ενώ όλες φορούν ασορτί φλοράλ φορέματα.

Το «Brown Skin Girl» έχει αποσπάσει πληθώρα διακρίσεων: Έχει κερδίσει το BET HER Award στα BET Awards του 2020, το The Ashford & Simpsons Songwriter’s Award στα Soul Train Music Awards του 2019, καθώς και το βραβείο της «Εξαιρετικής Συνεργασίας» στα φετινά NAACP Image Awards.

Σημειώνεται ότι το visual album «Black Is King» είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+, το οποίο δεν παρέχει προς το παρόν τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα.

Η Beyoncé μοιράστηκε το μήνυμά της για το video του «Brow Skin Girl» μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America».

«Ήταν τόσο σημαντικό που στο “Brown Skin Girl” εκπροσωπήσαμε όλες τις διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ δέρματος και ήθελα κάθε χαρακτήρας να λάμπει σε ένα βασιλικό φως», είπε σε βίντεο που έστειλε.

«Βρήκαμε Μαύρους πρωτοεμφανιζόμενους. Ήταν σημαντικό που ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό και γιορτάσαμε όλοι ο ένας τον άλλον», ανέφερε.