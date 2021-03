Η Beyoncé μοιράζεται φωτογραφίες της Blue Ivy να γιορτάζει το πρώτο της βραβείο Grammy

Το τρυφερό αφιέρωμα της Beyoncé στη μεγαλύτερη κόρη της.

Η Blue Ivy Carter ποζάρει με στιλ με το πρώτο της βραβείο Grammy.

Η Beyoncé ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τα 28 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, τα περισσότερα από κάθε άλλη γυναίκα καλλιτέχνιδα, καθώς και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην κόρη της Blue Ivy, η οποία κέρδισε φέτος το πρώτο της Grammy.

Το βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες από κάθε μια από τις νίκες της Beyoncé, μεταξύ των οποίων και η στιγμή που έλαβε το βραβείο για την Καλύτερη R&B Ερμηνεία για το «Black Parade».

Στο τέλος του βίντεο η προσοχή στρέφεται στην 9χρονη Blue Ivy και στο βραβείο Grammy που κέρδισε μαζί με τη μητέρα της στην κατηγορία του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο για το «Brown Skin Girl».

Αρχικά βλέπουμε ένα στιγμιότυπο της Blue Ivy από το μουσικό βίντεο του «Brown Skin Girl» και αμέσως μετά ακολουθούν φωτογραφίες της κόρης της Beyoncé και του JAY-Z να ποζάρει με το πρώτο της Grammy.

Στις αξιολάτρευτες φωτογραφίες η Blue Ivy χαμογελά κρατώντας το χρυσό γραμμόφωνο των Βραβείων Grammy, ενώ φοράει ένα ασορτί χρυσό στέμμα με διάφορα χρωματιστά κοσμήματα.

Σε μία άλλη φωτογραφία η μικρή κοιτά με άνεση την κάμερα καθώς πίνει μέσα από το βραβείο με ένα ριγέ καλαμάκι.

Η Blue Ivy είναι ο δεύτερος νεαρότερος καλλιτέχνης που κερδίζει ένα βραβείο Grammy.

Ο νεαρότερος νικητής στην ιστορία της διοργάνωσης είναι η Leah Peasall, η οποία ήταν 8 ετών όταν απέσπασε στην τελετή του 2001 το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς για τη συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας «O Brother, Where Art Thou?».

Το «Brown Skin Girl» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Lion King: The Gift» (2019) της Beyoncé για το live action remake της ταινίας «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney και απέκτησε εικόνα στο visual album «Black Is King» (2020) της τραγουδίστριας.