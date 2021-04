Η Billie Eilish ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Happier Than Ever» – Το tracklist

Το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Η Billie Eilish ανακοινώνει επίσημα ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Happier Than Ever» και ότι θα κυκλοφορήσει από τις Darkroom και Interscope Records / Universal Music στις 30 Ιουλίου.

Επιπλέον η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει ένα καινούργιο τραγούδι αυτή την εβδομάδα.

Το «Happier Than Ever» θα περιέχει 16 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα ήδη γνωστά «My Future» και «Therefore I Am».

«Είναι το πιο αγαπημένο μου πράγμα που έχω δημιουργήσει», σημείωσε η Billie Eilish σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το «Happier Than Ever».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και αγχωμένη και ανυπομονώ να το ακούσετε. Δεν μπορώ να σας πω πόσο. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόση αγάπη για μία δουλειά από ό,τι νιώθω για αυτήν. Ελπίζω να νιώσετε αυτό που νιώθω», συνέχισε.

Η Billie Eilish μοιράστηκε επίσης το εξώφυλλο του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, για το οποίο έχει φωτογραφηθεί με ανανεωμένη εμφάνιση.

Η Billie Eilish ενημέρωσε ακόμα τους θαυμαστές της ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι αυτήν την Πέμπτη, 29 Απριλίου.

Μόλις χθες η 19χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έδωσε πρόγευση από το ομότιτλο τραγούδι του «Happier Than Ever», χωρίς να αποκαλύπτει εκείνη τη στιγμή την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το «Happier Than Ever» έρχεται δύο χρόνια μετά το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish, το θριαμβευτικό «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2019 και χάρισε στην αστέρα της pop τέσσερα βραβεία Grammy, συν το βραβείο Grammy του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη.

Το tracklist του άλμπουμ «Happier Than Ever»

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossie Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. Goldwing

7. Lost Cause

8. Hailey’s Comet

9. Not My Responsibility

10. Overheated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy