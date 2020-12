Η Billie Eilish αποκαλύπτει τα αγαπημένα της τραγούδια για το 2020

Ποιο είναι το τραγούδι που αγάπησε περισσότερο η Billie Eilish φέτος;

Είναι η εποχή για τις λίστες με τα «καλύτερα της χρονιάς» κι ενώ κάποιοι μπορεί να μη θέλουν να μοιραστούν ποια τραγούδια άκουσαν περισσότερο κατά τη διάρκεια ενός πρωτόγνωρου έτους όπως το 2020, η Billie Eilish δεν διστάζει να μοιραστεί τις κρυφές απολαύσεις της.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αποκάλυψε τα αγαπημένα της τραγούδια για το 2020 μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, ο οποίος παρουσιάζει κάθε χρόνο τη λίστα «Hottest 100» με τα 100 καλύτερα κομμάτια της χρονιάς όπως ψηφίστηκαν από τους νέους της Αυστραλίας.

Η Billie Eilish είναι ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που κλήθηκαν από τον σταθμό να μοιραστούν τα δικά τους αγαπημένα τραγούδια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Η 18χρονη pop star εξέφρασε το μεγαλύτερο θαυμασμό για το συγκρότημα των The Strokes και το τραγούδι τους «At The Door» από το «The New Abnormal», το πρώτο άλμπουμ τους μετά από επτά χρόνια.

«Μακάρι να μπορούσα να βάλω ολόκληρο το άλμπουμ ως την πρώτη μου επιλογή. Είναι το άλμπουμ που έχω αγαπήσει περισσότερο εδώ και πολλά χρόνια», είπε

«Υπάρχει κάτι στους The Strokes, δεν ξέρω τι είναι, φίλε. Αγαπάω το “At The Door”, αγαπάω τις μελωδίες, αγαπάω τους στίχους, αγαπάω τα πάντα. Οι The Strokes χτύπησαν εκεί που πονάει», συνέχισε.

Στη λίστα της Billie Eilish με τα πιο αγαπημένα της τραγούδια για το 2020 συμπεριλαμβάνονται επίσης το «Are You Even Real» του James Blake, το «Savior Complex» της Phoebe Bridgers, το «Drinks» της Cyn, το «Time Flies» του Drake, το «Chicken Tenders» του Dominic Fike, το «Kata» του Tekno, το «To Let a Good Thing Die» του Bruno Major και το «By Any Means» της Jorja Smith.