Η Billie Eilish αποκαλύπτει ότι θα κυκλοφορήσει νέο single και music video

Νέο τραγούδι σκοπεύει να κυκλοφορήσει σύντομα η Billie Eilish.

H Billie Eilish μίλησε για τα επόμενα δισκογραφικά σχέδιά της.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε στο Instagram η 18χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα ένα νέο τραγούδι μαζί με ένα μουσικό βίντεο.

Η Billie Eilish αστειεύτηκε μάλιστα ότι κοιμάται ελάχιστα, με δυσκολία πάνω από «δύο ώρες την ημέρα», πιθανώς επειδή ξενυχτά στο στούντιο ετοιμάζοντας τα επόμενα βήματά της.

«Ναι έχω ένα τραγούδι και ένα βίντεο που έρχονται σε λίγες εβδομάδες», είπε.

«Ή σε ένα μήνα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πότε… Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Θα φύγω τώρα», συνέχισε.

Η Billie Eilish μπορεί να ετοιμάζει πυρετωδώς τη νέα δισκογραφική δουλειά της, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Herald Sun ο αδελφός της pop star, ο Finneas, αποκάλυψε ότι ο διάδοχος του βραβευμένου με Grammy «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ενώ είναι ακόμα σε έξαρση ο νέος κορονοϊός.

Το ίδιο ισχύει και για το δικό του άλμπουμ.

Ωστόσο η περίοδος του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας έχει αποδειχθεί δημιουργική για τα δύο αδέλφια. Η κοινωνική απομόνωση έδωσε στην Billie Eilish την έμπνευση να γράψει το «My Future», το τελευταίο της single, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.