Η Billie Eilish κυκλοφορεί τη live εκδοχή του «ilomilo»

Ένας στίχος από το «ilomilo» αποτέλεσε έμπνευση για τον τίτλο του νέου ντοκιμαντέρ της Billie Eilish.

Η Billie Eilish μοιράζεται τη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «ilomilo», όπως ακούγεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ της «The World’s A Little Blurry».

Το «ilomilo» είναι από τα τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish, το βραβευμένο με Grammy και σαρωτικό «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» που κυκλοφόρησε το 2019.

Όπως είχε εξηγήσει παλαιότερα η ίδια η τραγουδίστρια, η οποία έχει γράψει το «ilomilo» μαζί με τον αδελφό της Finneas, το τραγούδι αναφέρεται στο φόβο της απώλεια ενός ανθρώπου που βρίσκεται κοντά σου.

«Κατά κάποιον τρόπο είναι αναπόφευκτο. Μοιάζει απαίσιο και τρομακτικό. Ειδικά όταν χάνεις ένα άτομο, είναι ένα φρικτό συναίσθημα, είναι το αίσθημα του φόβου», είχε αναφέρει η Eilish.

Το «ilomilo» είναι επηρεασμένο από το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι στο οποίο οι παίκτες καλούνται να επανενώσουν δύο χαρακτήρες με τα ονόματα «Ilo» και «Milo». Όταν η αποστολή ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι δύο χαρακτήρες αγκαλιάζονται.

Επίσης ένας στίχος από το «ilomilo» αποτέλεσε έμπνευση για τον τίτλο του ντοκιμαντέρ «The World’s A Little Blurry», το οποίο σκηνοθέτησε ο R. J. Cutler και είναι επικεντρωμένο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της Billie Eilish κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και της κυκλοφορίας του παρθενικού δίσκου της.

Η ζωντανή ηχογράφηση του «ilomilo» μεταφέρει τον παλμό από τις συναυλίες της Billie Eilish και τις κραυγές των χιλιάδων φανατικών θαυμαστών της που τη στηρίζουν σε κάθε βήμα της.

Το ντοκιμαντέρ «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry» θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Apple TV+ την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.