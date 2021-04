Η Cardi B έδωσε στην Olivia Rodrigo την πιο γλυκιά συμβουλή

Η Cardi B και η Olivia Rodrigo συνεχίζουν να εκφράζουν την αγάπη που τρέφει η μία για την άλλη.

Η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός επαίνεσε τη διάσημη ράπερ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στο Apple Music, τονίζοντας ότι το τολμηρό ύφος των τραγουδιών της, την έχει εμπνεύσει να μοιράζεται μέσα από τη μουσική της τις ευαισθησίες.

«Μου δίνει το θάρρος να πω ό,τι θέλω να πω και να είμαι ειλικρινής στην αφήγηση της ιστορίας μου», είπε η Olivia Rodrigo.

Επίσης πρόσθεσε ότι αισθάνεται «τυχερή που είναι έφηβη την περίοδο που η Cardi κάνει μουσική» και δήλωσε αστειευόμενη ότι θέλει… «να την παντρευτεί».

Η Olivia Rodrigo αποκάλυψε επιπλέον ότι η τελευταία συναυλία που παρακολούθησε πριν την πριν την έξαρση της πανδημίας ήταν μία συναυλία της Cardi B, περιγράφοντας ότι ήταν μία «μαγική» εμπειρία.

Τα λόγια της Olivia Rodrigo έφτασαν γρήγορα στην Cardi B, η οποία επέστρεψε τις φιλοφρονήσεις και πρόσθεσε την πιο γλυκιά συμβουλή.

Με μια ανάρτησή της στο Twitter σημείωσε ότι τα λόγια της τραγουδίστριας ήταν «τόσο γλυκά».

«Τα πηγαίνεις τόσο πολύ καλά για την ηλικία σου», έγραψε η ράπερ, πριν προσφέρει στην ανερχόμενη σταρ ορισμένες απαραίτητες συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει την καριέρα της μέσα στη μουσική βιομηχανία.

«Μην αφήσεις τις τοξικές ανοησίες να σε επηρεάσουν και μην αφήσεις κανέναν να περιορίσει τη φωνή σου», συμβούλευσε η ράπερ την Olivia Rodrigo.

This is so sweet .You doing sooo good for your age. Don’t let no toxic shit get to you and don’t let nobody restrict you from your voice. https://t.co/YeGarHPtWq

