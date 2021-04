Η Cher δεν είναι θαυμάστρια των τραγουδιών της

«Δεν ήμουν καλή τραγουδίστρια στην αρχή και είναι δύσκολο για μένα να ακούσω αυτά τα τραγούδια», παραδέχεται η Cher.

Αποδεικνύεται ότι η Cher δεν είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της… Cher.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «The Late Show» του Stephen Colbert, η 74χρονη θρύλος της μουσικής αποκάλυψε πώς αισθάνεται πραγματικά για τα εμβληματικά τραγούδια της.

Όταν ο παρουσιαστής Stephen Colbert ζήτησε από τη Cher να διαλέξει τα αγαπημένα της τραγούδια από την καριέρα της, η τραγουδίστρια απάντησε: «Αυτό είναι τόσο δύσκολο, παρόλο που δεν είμαι τεράστια θαυμάστρια της Cher και όλοι το γνωρίζουν…»

«Μισό λεπτό, δεν είσαι θαυμάστρια της Cher;», τη διέκοψε Colbert.

«Όχι τόσο πολύ», παραδέχτηκε, χαμογελώντας.

Στη συνέχεια η Cher έκανε ένα απολογισμό του έργου της, λέγοντας: «Έχω κάνει ορισμένα καλά πράγματα. Έχω κάνει κάποια πράγματα για τα οποία είμαι υπερήφανη».

Η Cher ανέφερε ότι τα δύο πιο αγαπημένα της τραγούδια από τον κατάλογό της είναι το «Song For The Lonely» και το «You Haven’t Seen The Last of Me» και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ υπερήφανη για το άλμπουμ (με εκτελέσεις τραγουδιών) του “Mamma Mia”, παρόλο που ο κόσμος το χλεύασε. Νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά στην ερμηνεία των τραγουδιών».

Η «θεά της pop», η οποία τραγουδά επαγγελματικά από τότε που ήταν έφηβη, είπε στον Stephen Colbert: «Δεν ήμουν καλή τραγουδίστρια στην αρχή και γι’ αυτό είναι δύσκολο για μένα να ακούσω αυτά τα τραγούδια».

Όταν ο παρουσιαστής του «The Late Show» της θύμισε το θρυλικό ντουέτο «I Got You Babe» που κυκλοφόρησε το 1965 μαζί με τον Sonny Bono, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1964 έως το 1975, η Cher τόνισε ότι «έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση».

Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι δεν εντυπωσιάστηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι, στη μέση της νύχτας.

«Με ξύπνησε (ο Sonny) και είπε: “Τραγούδησε αυτό το τραγούδι” και άρχισε να παίζει το “I Got You Babe” και είπα: “Είναι ηλίθιο τραγούδι, θα επιστρέψω στο κρεβάτι”», θυμήθηκε γελώντας.