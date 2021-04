Η Demi Lovato έκανε μια unplugged εμφάνιση στην αυλή της για το «Tiny Desk (Home) Concert»

Ένα σύντομο σετ αποτελούμενο από τρία τραγούδια παρουσίασε η Demi Lovato.

Η Demi Lovato υποδέχτηκε το κοινό στην πίσω αυλή του σπιτιού της σε μια μαγευτική unplugged εμφάνιση στη σειρά «Tiny Desk (Home) Concerts» του αμερικανικού ραδιοφωνικού οργανισμού NPR.

Έχοντας τη συνοδεία μόνο ενός μουσικού που βρισκόταν στα πλήκτρα, η pop star ξεκίνησε την εμφάνισή της τραγουδώντας το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ της «Tell Me You Love Me» που κυκλοφόρησε το 2017.

Η Demi Lovato ερμήνευσε στη συνέχεια με παρόμοιο λιτό τρόπο, αλλά με έντονο συναίσθημα, τα δύο τραγούδια που συνθέτουν τον τίτλο του νέου άλμπουμ της: Το «Dancing With The Devil» και το «The Art Of Starting Over».

Και στα δύο τραγούδια, όπως σημειώνει το NPR, η φωνή της τραγουδίστριας είναι σταθεροποιημένη και και καθηλωμένη στο έδαφος, ενώ υπάρχει μια αίσθηση καθαρότητας και σκοπού στη δύναμή της.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που το γυρίζουμε αυτό έξω, γιατί είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη για την αλλαγή του καιρού. Η άνοιξη είναι η δεύτερη αγαπημένη μου εποχή και το καλοκαίρι είναι η απόλυτη αγαπημένη μου εποχή, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που βγαίνω έξω στο λαμπερό, ηλιόλουστο ήλιο της Καλιφόρνια», σχολίασε η Demi Lovato ανάμεσα στα τραγούδια.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τραγουδιού, επίσης, η 28χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε το νεότερο επίτευγμα που έχει σημειώσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σχολιάζοντας τους σκίουρους που ζουν στην αυλή της.

«Τους έχω μάθει πώς να τρώνε από το χέρι μου και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι βρισκόταν στο μυαλό μου», είπε.

Το άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» της Demi Lovato κυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard 200.

Η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί επίσης μία deluxe έκδοση του άλμπουμ, που περιλαμβάνει τέσσερα επιπρόσθετα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου τραγουδιού με τον τίτλο «Sunset» και τριών ζωντανά ηχογραφημένων ακουστικών εκτελέσεων τραγουδιών του άλμπουμ.