Η Demi Lovato ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over»

Το νέο άλμπουμ της Demi Lovato είναι γεγονός.

Η Demi Lovato είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ της μετά το 2017.

Η 28χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα έχει το βιωματικό τίτλο «Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over» (Χορεύοντας με το διάβολο: Η τέχνη του να ξεκινάς από την αρχή) και αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 2 Απριλίου.

Πρόκειται για ένα «βαθιά προσωπικό άλμπουμ», του οποίου την παραγωγή έχουν επιμεληθεί η ίδια η Demi Lovato και ο μάνατζέρ της, Scooter Braun.

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μία ωδή στο ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» της Demi Lovato που κάνει πρεμιέρα στο YouTube στις 23 Μαρτίου.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα το καλειδοσκοπικό εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της, για το οποίο έχει αντλήσει έμπνευση από τη δεκαετία του 1960.

Σύμφωνα με την ίδια την pop star, το άλμπουμ και το ντοκιμαντέρ των τεσσάρων επεισοδίων αλληλοσυνδέονται.

«Αν το ακούσεις κομμάτι – κομμάτι, αν ακολουθήσεις τη λίστα των τραγουδιών, μοιάζει με ένα ανεπίσημο soundtrack του ντοκιμαντέρ. Επειδή πραγματικά ακολουθεί τη ζωή μου τα τελευταία δύο χρόνια», εξήγησε η Demi Lovato μιλώντας στους θαυμαστές μέσω της εφαρμογής «Clubhouse».

«Όταν τελειώσαμε την επιλογή των τραγουδιών και κατά κάποιον τρόπο και καταγράψαμε πώς ταυτίζονται με την ιστορία της ζωής μου, ήταν λογικό να προσθέσω τα πιο συναισθηματικά κομμάτια στην αρχή και μετά να μεταβούμε στο “The Art of Start Over”», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το νέο άλμπουμ της θα είναι χωρισμένο σε δύο θεματικές ενότητες.

Η Demi Lovato είπε επίσης ότι το «Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over» θα περιέχει μια μίξη διαφορετικών ειδών μουσικής, από pop της δεκαετίας του ‘90 και R&B μέχρι country.