Η Demi Lovato ανακουφίστηκε από «100 κιλά ντροπής» με το video του «Dancing With The Devil»

Θεραπευτική δράση είχε για την Demi Lovato το video του «Dancing With The Devil».

Η Demi Lovato ένιωσε ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από τους ώμους της όταν γύρισε το music video για το τραγούδι «Dancing With The Devil».

Στο video για το τραγούδι του άλμπουμ της «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», η Demi Lovato αναπαριστά τα γεγονότα της νύχτας της υπερβολικής δόσης ηρωίνης τον Ιούλιο του 2018 μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου μπουφάν που φορούσε τότε.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Mix 104.1», η pop star μίλησε για το θεραπευτικό αποτέλεσμα που είχαν τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο, καθώς τη βοήθησαν να επεξεργαστεί την ντροπή που δεν ήξερε ότι εξακολουθεί να φέρει μαζί της τρία χρόνια αργότερα.

«Ήθελα να δώσω μία μικρή καλλιτεχνική προσέγγιση στην αφήγηση αυτής της ιστορίας, σε αντίθεση με το ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν πολύ, πολύ κυριολεκτικό και βασισμένο σε γεγονότα», είπε, επισημαίνοντας μικρές λεπτομέρειες όπως η ντισκομπάλα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

«Αλλά σίγουρα, ήταν δύσκολο να μπω στο σετ», παραδέχτηκε.

Το music video για το «Dancing With The Devil» σκηνοθέτησε ο Michael D. Ratner, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης την ομότιτλη σειρά – ντοκιμαντέρ της Demi Lovato που είναι διαθέσιμη στο YouTube.

Όταν ήρθε η ώρα όμως των πιο συναισθηματικών σκηνών, η 28χρονη τραγουδίστρια και πήρε την πρωτοβουλία και είπε στο σκηνοθέτη ότι αν αρχίσει να κλαίει και τον κοιτάξει, τότε αυτό θα είναι το σύνθημα για να συνεχιστεί το γύρισμα.

«Αφού τελείωσα εκείνη τη σκηνή, άρχιζα να έχω λίγο ημικρανία επειδή έκλαψα τόσο δυνατά. Αλλά ήταν τόσο θεραπευτικό. Κυριολεκτικά ένιωσα ότι έχασα 100 κιλά ντροπής που δεν ήξερα ότι είχαν κολλήσει πάνω μου σε εκείνο το περιστατικό. Αλλά ήταν θεραπευτικό να το περάσω αυτό», είπε η Demi Lovato.