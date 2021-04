Η Demi Lovato αναπαριστά στο video του «Dancing With The Devil» τη νύχτα της υπερβολικής δόσης

Η Demi Lovato μετατρέπει τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της σε τέχνη.

H Demi Lovato αναπαριστά στο συγκλονιστικό music video για το τραγούδι «Dancing With The Devil» τα μοιραία γεγονότα που οδήγησαν στο επεισόδιο της σχεδόν θανατηφόρας υπερβολικής δόσης ουσιών το καλοκαίρι του 2018 και της νοσηλείας της.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» της Demi Lovato που κυκλοφόρησε από την Island Records / Universal Music στις 2 Απριλίου.

Το music video έχει σκηνοθετήσει η ίδια η Demi Lovato μαζί με τον Michael D. Ratner, τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ της «Dancing With The Devil» που είναι διαθέσιμο στο YouTube.

Κάθε λεπτομέρεια του συναισθηματικού music video είναι μια πιστή αναπαράσταση της μοιραίας βραδιάς της υπερβολικής δόση, από τα ρούχα που φορούσε στην έξοδό της μέχρι την οικογένειά της που στεκόταν δίπλα της στο νοσοκομείο.

Το «Dancing With The Devil» ξεκινά με την Demi Lovato διασωληνωμένη σε ένα κρεβάτι εντατικής που βρίσκεται μέσα σε ένα μπαρ, το μέρος από όπου αρχίζουν να ξετυλίγονται τα γεγονότα.

Η σκηνή αλλάζει γρήγορα και η pop star κάθεται στον πάγκο του μπαρ και πίνει το ένα ποτό μετά το άλλο. Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, η συναισθηματική και η σωματική κατάσταση της Demi Lovato αρχίζουν να χειροτερεύουν.

Αμέσως μετά τη βλέπουμε να έχει επιστρέψει στο σπίτι της και να στέλνει μήνυμα στον έμπορο ναρκωτικών που της προμήθευε ουσίες. Λίγο αργότερα, λαμβάνει έχει στα χέρια της μια τσάντα γεμάτη ναρκωτικά.

Μετέπειτα το video εξιστορεί επιγραμματικά το βιασμό της από τον έμπορο ναρκωτικών, τη στιγμή που η βοηθός της την εντοπίζει γυμνή και λιπόθυμη στο κρεβάτι της, την άφιξη των διασωστών και την εσπευσμένη μεταφορά της στο νοσοκομείο, στιγμές που η ζωή της κρεμόταν από μια κλωστή.

Όπως αποκάλυψε η Demi Lovato κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» εκείνη τη νύχτα υπέστη καρδιακή προσβολή και τρία εγκεφαλικά επεισόδια που της προκάλεσαν εγκεφαλική βλάβη και της άφησαν τυφλά σημεία στην όραση.

Στη συνέχεια η Demi Lovato βρίσκεται στο κρεβάτι της εντατικής. Το video ολοκληρώνεται με την τραγουδίστρια να σηκώνεται από το κρεβάτι του νοσοκομείου και να αποκαλύπτει ότι έχει κάνει στο λαιμό της ένα νέο τατουάζ με τη λέξη «Survivor» (επιζήσασα).

Η ιδέα να μεταφέρει στην οθόνη τη βραδιά της υπερβολικής δόσης φέρνει την απόλυτη κάθαρση.