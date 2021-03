Η Demi Lovato αποκαλύπτει τον τίτλο της συνεργασίας της με την Ariana Grande

Αυτό είναι το τραγούδι που θα μοιραστούν οι δύο ταλαντούχες τραγουδίστριες.

Η Demi Lovato αποκάλυψε τον τίτλο της συνεργασίας της με την Ariana Grande.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Paper» έγινε γνωστό ότι το τραγούδι που θα μοιραστούν θα έχει τον τίτλο «Met Him Last Night».

Το κομμάτι, το οποίο «τονίζει τις δύο πιο δυναμικές φωνές στην pop», θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» της Demi Lovato που θα κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου.

Η Demi Lovato επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συναντήσει τη Saweetie σε ένα τραγούδι – ύμνο για την ενδυνάμωση των γυναικών που θα έχει τον τίτλο «My GFs Are My BFs».

Ένα ακόμα τραγούδι του άλμπουμ, το «The Kind of Lover I Am», κάνει νύξη στη σεξουαλική ταυτότητα της 28χρονης τραγουδίστριας, την οποία είχε υπαινιχθεί διακριτικά στην επιτυχία της «Cool For The Summer» του 2015 με στίχους όπως «δεν έχει σημασία αν είσαι γυναίκα ή άντρας».

Η Demi Lovato ανακοίνωσε επίσης ότι στο επερχόμενο άλμπουμ της θα συνεργαστεί και με τη Noah Cyrus και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο σαββατοκύριακο ένα αρκετά σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι που θα μοιραστούν.

Το άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» θα συνοδεύσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» της Demi Lovato που κάνει σήμερα (23/03) πρεμιέρα στο YouTube.