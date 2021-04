Η Demi Lovato είναι πιο δυνατή από ποτέ: «Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα που θα με κλονίσει»

Δυνατή και σίγουρη όσο ποτέ αισθάνεται η Demi Lovato.

Η Demi Lovato συζήτησε με τον Jimmy Fallon στο «The Tonight Show» σχετικά με το έντονα προσωπικό ντοκιμαντέρ της «Dancing With The Devil».

Στη σειρά, η οποία αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια περιγράφει τις μάχες που έδωσε με την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, τους αυτοτραυματισμούς και τις διατροφικές διαταραχές.

Ο Jimmy Fallon, δηλώνοντας ότι δεν θα αφήσει τον εαυτό του να γίνει συναισθηματικός, χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ ως «σκληρό και δύσκολο» και ρώτησε τον Lovato αν ένιωθε «περίεργα» που ήταν τόσο ειλικρινής για τη ζωή της.

«Ήταν δύσκολο», είπε η τραγουδίστρια, εξηγώντας ότι έπρεπε να κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της προτού να είναι έτοιμη και να νιώσει «απόλυτα ασφαλής» για να διηγηθεί την ιστορία της μπροστά στην κάμερα.

«Ήταν πραγματικά καθαρτικό, πραγματικά, πραγματικά θεραπευτικό», ανέφερε η Demi Lovato για τη συνολική εμπειρία και εξέφρασε την ελπίδα της να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μαθήματα από όσα βίωσε η ίδια, ενώ ελπίζει επίσης ότι το ντοκιμαντέρ θα «ανοίξει το διάλογο» σχετικά με αυτά τα δύσκολα θέματα.

«Είχα μια σωματική αντίδραση την πρώτη φορά που το παρακολούθησα, σαν κρίση άγχους», αποκάλυψε στον Jimmy Fallon για το ντοκιμαντέρ και σημείωσε ότι αποφάσισε να διηγηθεί η ίδια την ιστορία της ώστε να καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχό της και ειδικότερα, να φέρει στην επιφάνεια την αλήθεια.

«Ανεξάρτητα από το τι λένε οι άνθρωποι όταν το παρακολουθούν και τι πιστεύουν όταν ακούν το άλμπουμ μου (“Dancing With The Devil… The Art Of Start Over”), είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτές τις δύο δουλειές και αποκάλυψα την αλήθεια για εμένα σε σημείο που κανείς δεν μπορεί να με κλονίσει με αυτό που θα πει», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εμφάνισής της στο «The Tonight Show» η Demi Lovato μίλησε ακόμα για τη συνεργασία της για την Ariana Grande στο τραγούδι «Met Him Last Night», ενώ η αυλαία έπεσε με μία παιχνιδιάρικη νότα και την αναμέτρηση της τραγουδίστριας και του παρουσιαστή σε μία μουσική πρόκληση.