Η Demi Lovato εξηγεί γιατί το «California Sober» είναι το πιο σημαντικό τραγούδι της

Η Demi Lovato υπερασπίζεται την επιλογή της να καταναλώνει αλκοόλ και να κάνει χρήση μαριχουάνας «με μέτρο».

Η Demi Lovato δεν είναι εντελώς νηφάλια και αυτό έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο στενό περιβάλλον της.

Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η τραγουδίστρια μετά την υπερβολική δόση ουσιών, που έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο της ζωή της το 2018, αφήνει περιθώριο για κατανάλωση «αλκοόλ και μαριχουάνας με μέτρο».

Οι φίλοι της έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για αυτήν την προσέγγιση, όμως η Demi Lovato επικεντρώνεται στην άποψη της ομάδας που παρακολουθεί την αποκατάστασή της.

Η Demi Lovato περιγράφει επίσης την επιλογή της να μην είναι εντελώς νηφάλια στο τραγούδι «California Sober» από το νέο άλμπουμ της «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over».

«Το “California Sober” είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύει έναν εναλλακτικό δρόμο για την ανάρρωση που έχω μάθει τα τελευταία δέκα χρόνια που… ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα», δήλωσε η τραγουδίστρια ως καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Zach Sang.

«Δεν λέω ότι αυτό λειτουργεί για όλους, αλλά λέω ότι η άλλη λύση δεν είναι μια λύση για όλα τα μεγέθη και υπάρχουν επιλογές. Πρέπει να προσδιορίσεις τι λειτουργεί καλύτερα για εσένα και να προχωρήσεις με αυτό», πρόσθεσε.

Η Demi Lovato διαβεβαίωσε ότι το «California Sober» (Νηφάλιος από την Καλιφόρνια) δεν είναι ένας όρος που επινόησε μόνη της.

Σύμφωνα με το «Urban Dictionary», ο όρος «California Sober» αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που, όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών, χρησιμοποιούν μόνο η μαριχουάνα και μερικές φορές ψυχεδελικές ουσίες. Είναι πλέον μια αυξανόμενη τάση για τους ανθρώπους που θέλουν να πίνουν λιγότερο, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να χρησιμοποιούν άλλες ουσίες που δεν θα έχουν τις αρνητικές παρενέργειες του αλκοόλ.

«Δεν έφτιαξα αυτόν τον όρο, σωστά; Απλώς τον άκουσα και σκέφτηκα ότι ακούγεται πράσινο και μου ταιριάζει. Αλλά νομίζω ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές σημασίες για αυτό. Έτσι, μπορεί να είναι η μετριοπάθεια σε μερικούς ανθρώπους, μπορεί να είναι μόνο τα πράγματα της φύσης για μερικούς ανθρώπους», είπε η Demi Lovato.

Ωστόσο η 28χρονη Αμερικανίδα δεν μπαίνει στις ουσιώδεις λεπτομέρειες του προγράμματος αποκατάστασης που συνέταξαν για εκείνη οι ειδικοί.

«Έχω αποφασίσει ότι πιθανότατα δεν πρόκειται να συζητήσω τις παραμέτρους γύρω από την ανάρρωσή μου και πώς μοιάζει. Επειδή όταν μπαίνω στις λεπτομέρειες με τους ανθρώπους, απλά θέτω τον εαυτό μου σε περισσότερο εξονυχιστικό έλεγχο από ό,τι χρειάζομαι», εξήγησε.

Η Demi Lovato εμπιστεύεται μόνο τους ανθρώπους της ομάδας της.

«Η μόνη κριτική που χρειάζομαι είναι από την ομάδα που ασχολείται με τη θεραπεία μου και αν αυτό που κάνουμε τώρα λειτουργεί για μένα, τότε θα το κρατήσω μεταξύ εμού και εκείνων», είπε.