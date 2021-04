Η Demi Lovato εξηγεί πώς προέκυψε η συνεργασία με την Ariana Grande στο «Met Him Last Night»

Πώς προέκυψε η μουσική συνάντηση της Demi Lovato και της Ariana Grande στο τραγούδι «Met Him Last Night»;

Το νέο άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over» της Demi Lovato κυκλοφορεί και η τραγουδίστρια μοιράζεται τις σκέψεις της για τα πιο δυναμικά αλλά και τα πιο συναισθηματικά τραγούδια του, όπως και για τις μεγάλες συνεργασίες που περιέχει.

Με αφορμή την άφιξη του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί συνοδευτική κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της «Dancing With The Devil», η Demi Lovato μίλησε σε μια ειδική εκπομπή της σειράς «Released» του YouTube.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η 28χρονη τραγουδίστρια μιλά για το τραγούδι «Met Him Last Night», στο οποίο συμμετέχει μια από τους «πραγματικά καλούς φίλους της», η Ariana Grande.

«Της έβαλα το “Dancing With The Devil” και ήταν πραγματικά, πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό και σκέφτηκε αυτήν την ιδέα. Όταν μου έβαλε το “Met Him Last Night” είπα: “Ω Θεέ μου, σίγουρα! Θα μου άρεσε να το κάνω αυτό”», περιέγραψε η Demi Lovato.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που μπορούσα να συνεργαστώ μαζί της και περάσαμε τόσο καλά τραγουδώντας μαζί», πρόσθεσε.

«Αυτό το τραγούδι ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό μιας περιόδου της ζωής μου που… μιλάω γι’ αυτό στο ντοκιμαντέρ μου, αναφέρομαι στα αδύνατα σημεία κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης», είπε.

«Μερικές φορές κάνεις κάποιο ολίσθημα και αυτό είναι το θέμα στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι», εξήγησε η Demi Lovato, η οποία παραδέχεται στο ντοκιμαντέρ της ότι καταναλώνει «αλκοόλ και μαριχουάνα με μέτρο» μετά το επεισόδιο με την υπερβολική δόση το 2018.

Μετά την κυκλοφορία του «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», η Ariana Grande έγραψε στο Twitter ότι είναι «ευγνώμων» που συμμετείχε στο άλμπουμ και δήλωσε υπερήφανη για την Demi Lovato.