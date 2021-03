Η Demi Lovato αποκαλύπτει το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της.

Η Demi Lovato κυκλοφορεί το εξομολογητικό τραγούδι «Dancing With The Devil» και ανοίγει επίσημα την πόρτα για το έβδομο studio album της.

Το τραγούδι έδωσε τον τίτλο του στη συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» του YouTube όπου η Demi Lovato μιλά χωρίς περιστροφές για τα τραύματά της και το επεισόδιο με την υπερβολική δόση που έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο της ζωή της το 2018.

Επίσης στάθηκε έμπνευση για τον τίτλο του νέου άλμπουμ της «Dancing With the Devil…The Art of Starting Over», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 2 Απριλίου.

Το «Dancing With The Devil» είναι βιωματικό τραγούδι που αναφέρεται με αλληγορικό τρόπο στις καταχρήσεις που έκανε στο παρελθόν η Demi Lovato.

«Σου είπα ότι ήμουν εντάξει, αλλά είπα ψέματα / Χόρευα με τον διάβολο εκτός ελέγχου / Σχεδόν έφτασα στον παράδεισο / Ήταν πιο κοντά από ό,τι θα μάθεις / Είναι τόσο δύσκολο να πεις όχι όταν χορεύεις με τον διάβολο», τραγουδά.

Εκτός από την ηχογραφημένη έκδοση του «Dancing With The Devil», η Demi Lovato μοιράζεται ένα βίντεο με την ακουστική εκτέλεση του τραγουδιού που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρεμιέρα του ομώνυμου ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα, η Demi Lovato αποκαλύπτει τους τίτλους των 19 τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ «Dancing With the Devil…The Art of Starting Over».

Μεταξύ τους οι πολυανομενόμενες συνεργασίες της 28χρονης τραγουδίστριας με την Ariana Grande («Met Him Last Night»), τη Noah Cyrus («Easy») και τη Saweetie («My Girlfriends Are My Boyfriend»).

Στο άλμπουμ θα περιλαμβάνεται επίσης και η συνύπαρξη της Demi Lovato με τον Sam Fischer στο τραγούδι «What Other People Say».

Το tracklist του «Dancing With the Devil…The Art of Starting Over»

Prelude

1. Anyone

2. Dancing With The Devil

3. I.C.U. (Madison’s Lullabye)

The Art Of Starting Over

4. Intro

5. The Art Of Starting Over

6. Lonely People

7. The Way You Don’t Look At Me

8. Melon Cake

9. Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

10. What Other People Say (με τον Sam Fischer)

11. Carefully

12. The Kind Of Lover I Am

13. Easy (με τη Noah Cyrus)

14. 15 Minutes

15. My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)

16. California Sober

17. Mad World

18. Butterfly

19. Good Place