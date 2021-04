Η Demi Lovato κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art of Starting Over»

Ένα άλμπουμ για το θάνατο που είναι γεμάτο ζωή.

Η Demi Lovato κυκλοφορεί την πιο προσωπική και ευαίσθητη δισκογραφική δουλειά της.

Το «Dancing With The Devil… The Art of Starting Over» είναι πολλά παραπάνω από όσα δηλώνει ο τίτλος του.

Η Demi Lovato χόρεψε με το διάβολο στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της, και έδωσε μάχη με τις καταχρήσεις και τις διατροφικές διαταραχές ενώ μετά το σχεδόν θανατηφόρο επεισόδιο με την υπερβολική δόση ουσιών το 2018, ξεκινά από την αρχή, προσπαθώντας να αποδεχτεί όσα έχουν αμαυρώσει το παρελθόν της.

Το «Dancing With The Devil… The Art of Starting Over» εκφράζει τον θρίαμβο ζωής απέναντι στο θάνατο και αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία της θεραπευτικής αλλά και καθαρτικής δύναμης που έχει η εξομολόγηση όταν χρησιμοποιεί ως μέσο τη μουσική.

Το άλμπουμ αποτελεί συνοδευτική κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ «Dancing With The Devil» της Demi Lovato που ήδη είναι διαθέσιμη στο YouTube και ακολουθεί παρόμοια χρονολογική σειρά καθώς εξετάζει τις μάχες της τραγουδίστριας και την πορεία της αποκατάστασης της υγείας της.

Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή από κάθε άλλη δουλειά της τραγουδίστριας.

Ο μακρύς τίτλος του «Dancing With The Devil… The Art of Starting Over», το οποίο κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music, αντικατοπτρίζει τα δύο μέρη στα οποία είναι χωρισμένο θεματικά το άλμπουμ. Το πρώτο μέρος είναι ένας σύντομος πρόλογος που ασχολείται με τις πιο «σκοτεινές» στιγμές της Demi Lovato, πριν δώσει τη σκυτάλη στο δεύτερο μέρος, όπου «ξεκινά από την αρχή».

Η Demi Lovato μοιράζεται στιγμές αυτού του ταξιδιού με αξιόλογους καλλιτέχνες.

Συναντά την Ariana Grande στο «Met Him Last Night», συνυπάρχει με τη Noah Cyrus στο «Easy», συμπράττει με τη Sawetiee στο «My Girlfriends Are My Boyfriend», ενώ στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται ακόμη η συνεργασία της με τον Sam Fischer στο «What Other People Say».

Μέσα από κάθε τραγούδι του γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της δύναμης, της θέλησης και του θάρρους της Demi Lovato να ακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης, να απομακρύνει από τη ζωή της όσα της έκαναν κακό, να διαλύσει τον αρραβώνα της και να συγχωρήσει τον εαυτό της.

Με το «Dancing With The Devil… The Art of Starting Over» καταφέρνει κάτι αξιοθαύμαστο, να δημιουργήσει ένα άλμπουμ για το θάνατο που είναι γεμάτο ζωή.