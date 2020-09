Η Demi Lovato μιλά για τα νέα τραγούδια της και τον ήχο που θα ακολουθήσει

«Χρειάζεται διαδικασία ως καλλιτέχνης να βρεις τoν ήχο σου για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου».

Η Demi Lovato μίλησε για τα νέα τραγούδια που ετοιμάζει και τον ήχο που θα ακολουθήσει.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο SiriusXM, η pop star διευκρίνισε ότι δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει σύντομα άλμπουμ, παρότι συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον τελευταίο δίσκο της, το «Tell Me You Love Me» του 2017.

«Σίγουρα όχι άλμπουμ. Μπορώ να το πω γιατί αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά σίγουρα ενώνω τα κομμάτια. Νιώθω ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη για τη συνοχή που αρχίζει να ακούγεται», εξήγησε.

«Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται διαδικασία, ως καλλιτέχνης προσπαθείς να βρεις το νέο ήχο σου για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Και τότε πρέπει να σκεφτώ ότι έχω μείνει για λίγο μακριά από το προσκήνιο», περιέγραψε.

«Έτσι, έχω συγκεντρώσει πολλά τραγούδια, πολλή μουσική που πρέπει να περιορίσω και μετά να επιλέξω τα τραγούδια που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη ζωή μου σήμερα», ανέφερε.

Αν και πριν από λίγα εικοσιτετράωρα κυκλοφόρησε η συνεργασία της Demi Lovato με τον Marshmello στο single «OK Not To Be OK», η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι σκοπεύει «τον επόμενο μήνα» να παρουσιάσει στο κοινό ακόμα ένα τραγούδι.

«Μερικά από αυτά τα τραγούδια μπορεί να μην είναι αυτά που νόμιζα ότι θα κυκλοφορούσα οπωσδήποτε πριν από ένα χρόνο. Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον», είπε.

«Έχει αποκτήσει μια νέα κατεύθυνση, αλλά σίγουρα, θα κυκλοφορήσω νέα μουσική τον επόμενο μήνα, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόσμο. Και ξέρετε, τρέχουμε αυτή τη στιγμή για να προσπαθήσουμε πραγματικά να αλλάξουμε την κατεύθυνση του μονοπατιού που ακολουθούμε», σχολίασε σχετικά με τα καινούργια τραγούδια που ετοιμάζει.

Η Demi Lovato σημείωσε επίσης ότι το κοινό θα ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού της στη συνεργασία της με τον Marshmello.

«Βάζω την καρδιά και την ψυχή μου σε κάθε τραγούδι που δημιουργώ. Είτε είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για μένα είτε ένα τραγούδι που έγραψα εγώ, είμαι το ίδιο βυθισμένη στη δική μου διαδικασία», επισήμανε.

«Ήθελα να φέρω θετική ενέργεια σε αυτό το τραγούδι και να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι {…} Αυτή είναι μία πρωτόγνωρη περίοδος και πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία, γιατί είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική μας υγεία», τόνισε για το «OK Not To Be OK».