Η Demi Lovato συναντά τους All Time Low στο «Monsters»

Η Demi Lovato ενώνεις τις δυνάμεις της με τους All Time Low.

Οι All Time Low συναντούν στο νέο single τους μια μεγάλη φωνή.

Το αμερικανικό pop punk συγκρότημα ενώνει τις δυνάμεις του με την pop star Demi Lovato σε μία νέα έκδοση του τραγουδιού «Monsters», στο οποίο συμμετέχει επίσης και ο ταλαντούχος blackbear.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Monsters» συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Wake Up, Sunshine» των All Time Low, το οποίο κυκλοφόρησε από τις Fueled by Ramen / Warner Music τον Απρίλιο του 2020.

Το «Monsters» χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του No. 1 στο Alternative Airplay Chart του Billboard και παρέμεινε στην κορυφή για 11 εβδομάδες.

«Νιώθω σαν να ήξερα από πάντα αυτά τα παιδιά», έγραψε η Demi Lovato στο Twitter για τη συνεργασία της με τους All Time Low. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μου ζήτησαν να συμμετάσχω στο “Monsters” και είναι πολύ καλό. Επίσης ήθελα πάντα να κυκλοφορήσω ένα τραγούδι με τον blackbear», πρόσθεσε.

Ο frontman των All Time Low, Alex Gaskarth, μίλησε στο Rolling Stone για τη σύμπραξη της μπάντας του με την Demi Lovato.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που συμφώνησε να δανείσει την εντελώς απίστευτη φωνή της σε αυτό το τραγούδι καθώς το ανανεώνουμε και συνεχίζουμε να γιορτάζουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους έχει συνδεθεί με fans από όλο τον κόσμο», είπε.