Η Doja Cat επιβεβαιώνει τη συνεργασία με την Ariana Grande

Η Doja Cat επιβεβαίωσε εν μέρει τις φήμες που την ήθελαν να συνεργάζεται με την Ariana Grande σε ένα νέο τραγούδι.

Το τελευταίο διάστημα διακινήθηκαν σενάρια στα κοινωνικά δίκτυα που υποστήριζαν ότι η Doja Cat θα συναντούσε την Ariana Grande και τη Nicki Minaj σε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι για το οποίο ειπώθηκε μάλιστα ότι θα είχε τον τίτλο «DNA».

Αν και υπάρχουν φορές όπου κάθε φήμη περιέχει ένα ποσοστό αλήθειας, αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις στις οποίες οι φήμες είναι απλά θεωρίες που διαδόθηκαν από λογαριασμό σε λογαριασμό στα social media χωρίς να είναι διασταυρωμένες.

Έχοντας παρακολουθήσει όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες, η Doja Cat ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι η συνεργασία της με την Ariana Grande και τη Nicki Minaj δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κατασκευασμένο σενάριο που ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας.

«Θέλω απλώς να γνωρίζετε παιδιά ότι το η συνεργασία στο “DNA” είναι τελείως μία φήμη που έχει κατασκευαστεί από το κοινό και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για να συμβεί, αλλά ακούγεται υπέροχη ιδέα και θα ήθελα πολύ να το κάνω», έγραψε στο μήνυμά της η 24χρονη τραγουδίστρια και ράπερ.

«Απλώς ήθελα να το διαψεύσω επειδή σας βλέπω στα σχόλια να αναστατώνεστε», συνέχισε.

I just want you guys to know the DNA collab is completely a fan made rumor and there wasn’t any plan for it to happen but it sounds like a great idea and i’d love to do it. Just wanted to debunk it all for you guys cuz i see you all in the comment section buggin out about it.

— GOOGLE (@DojaCat) September 21, 2020