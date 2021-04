Η Dua Lipa επέστρεψε στο «Live Lounge» του BBC Radio 1 για μια μαγική εμφάνιση

Η Dua Lipa επέστρεψε μετά από τρία χρόνια στο «Live Lounge» του BBC Radio 1 για να μαγέψει με τις live ερμηνείες της.

Η 25χρονη pop star εμφανίστηκε φορώντας ένα σύνολο της Prada από τη συλλογή του οίκου μόδας για το φθινόπωρο του 2021 και συμπλήρωσε το look με ένα υπερμεγέθες bomber jacket και την μεγαλύτερη τάση στα είδη υπόδησης αυτή τη χρονιά, μπότες πάνω από το γόνατο με χοντρό τακούνι.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Live Lounge» του BBC Radio 1 , η Dua Lipa τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο single της «We’re Good», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο ως μέρος της «The Moonlight Edition» του θεσπέσιου άλμπουμ της «Future Nostalgia».

Επίσης ερμήνευσε μια μελαγχολική διασκευή του τραγουδιού «Hallucinate» από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ της «Future Nostalgia».

Όσον αφορά τις διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών που συνηθίζεται να παρουσιάζουν οι καλεσμένοι του «Live Lounge» του BBC Radio 1, η Dua Lipa επέλεξε το τραγούδι «Eugene» της Arlo Parks.

Η Dua Lipa αφαίρεσε τα ντραμς και μείωσε την ταχύτητα του «Eugene», ένα τραγούδι από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Arlo Parks, με τίτλο «Collapsed In Sunbeams», τραγουδώντας μόνο με τη συνοδεία μιας κιθάρας και τριών τραγουδιστών που έκαναν φωνητικά.

Σε ανάρτηση της στο Instagram η Dua Lipa δήλωσε θαυμάστρια της «νεαρής κυρίας και της μαγικής φωνής της», αναφερόμενη στην Arlo Parks.

Η 20χρονη τραγουδίστρια τραγουδοποιός και ποιήτρια ενθουσιάστηκε παρακολουθώντας την Dua Lipa να ερμηνεύει το τραγούδι της και δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα video στο οποίο ακούει τη διασκευή και τη χαρακτηρίζει «μία ξεχωριστή στιγμή».

«Είμαι ανήμπορη να αντιδράσω. Dua, κυριολεκτικά ένιωσα σαν να αιωρούμουν ακούγοντας να ερμηνεύεις το “Eugene” στο “Live Lounge” του BBC Radio 1. Πόσο ξεχωριστή στιγμή για μια ήσυχη, έντονα προσωπική μελωδία που γράφτηκε σε ένα σαλόνι! Είσαι αστέρι. Χαμογελάω τόσο πολύ αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Twitter.

IM ABSOLUTELY FLOORED! Dua, I literally felt like I was levitating listening to you covering Eugene on the @BBCR1 live lounge 😟 what a special moment for a quiet, intensely personal tune that was written in a living room!! @DUALIPA you are a star – I’m grinning so big rn x pic.twitter.com/OREknK3waM

— Arlo Parks (@arloparks) April 19, 2021