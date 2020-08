Η Dua Lipa παρουσιάζει το φανταστικό άλμπουμ «Club Future Nostalgia»

Η Dua Lipa ενώνει το παρελθόν και το παρόν με μία σειρά από φανταστικά remixes.

Η Dua Lipa παρουσιάζει το «Club Future Nostalgia», μία εντυπωσιακή συλλογή που περιέχει ολοκαίνουργια remixes και συμμετοχές από μία απίθανη ομάδα superstars, ηρώων της underground σκηνής και των καλύτερων ταλέντων της dance μουσικής.

Τα remixes έχει επιλέξει προσωπικά η The Blessed Madonna (Marea Stamper), η DJ και παραγωγός που αποτελεί ένα από τα φημισμένα ονόματα στην παγκόσμια κουλτούρα των clubs.

Το «Club Future Nostalgia» είναι μια εκστατική μίξη ετερόκλητων στοιχείων του παρελθόντος και του παρόντος, μια γιορτή των μουσικών κόσμων που ενώνονται, με τη house της δεκαετίας του ’90 να συνδυάζεται άψογα με την καλύτερη pop και τους remixers του 2020, καθώς και μια βουτιά στη soul της δεκαετίας του ’80.

Στο άλμπουμ η Dua Lipa ενώνει τη φωνή της με καλλιτέχνες όπως οι Gwen Stefani, Madonna, Missy Elliott και οι BLACKPINK.

Τα remixes έχουν δημιουργήσει ονόματα όπως ο θρυλικός Masters At Work, ο «νονός της house» Larry Heard – γνωστός και ως κ. Fingers, ο Ιάπωνας σούπερ σταρ Gen Hoshino, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης / παραγωγός Mark Ronson, ο «βασιλιάς» των remixes της δεκαετίας του 2000 Jacques Lu Cont, ο παραγωγός του Erykah Badu Zach Witness, ο Βρετανός DJ / παραγωγός Midland, οι Horse Meat Disco, οι Hot Chip και ο Joe Goddard των The 2 Bears, η «βασίλισσα» της underground Jayda G, ο DJ / remixer Paul Woolford, η Κορεάτισσα – Αμερικανή αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής Yaeji και ο Moodymann των Detroit House.

Το «Club Future Nostalgia» περιλαμβάνει remixes τραγουδιών από το αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, το remix για τη συνεργασία της με τις BLACKPINK στο «Kiss & Make Up», αλλά και τα remixes τριών ακυκλοφόρητων τραγουδιων με τους τίτλους Love Again», «Love Is Religion» και «That Kind Of Woman».

Η The Blessed Madonna συνδύασε αυτά τα remixes με διάφορα samples, χρησιμοποιώντας κλασικά pop κομμάτια από τους Neneh Cherry, Gwen Stefani και Jamiroquai, καθώς και στοιχεία από εμβληματικά house, soul και disco τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι Robert Owens, The Art Of Noise, Cajmere, Gaz, Lyn Collins και Larry Heard.

Το «Club Future Nostalgia» περιέχει επίσης τη λαμπερή σύμπραξη της Dua Lipa με τη Madonna και τη Missy Elliott για το επικό remix του «Levitating».

Η Dua Lipa δηλώνει σχετικά με το «Club Future Nostalgia»: «Οι τελευταίοι μήνες ήταν σουρεαλιστικοί. Σας παρακολουθούσα να χορεύετε το “Future Nostalgia” στα σπίτια σας και στα πάρτι σας στο Zoom σαν να ήσασταν στο club μαζί μου. Μου έφερε τόση χαρά στις ημέρες που πέρασα στο σπίτι, παρόλο που θα προτιμούσα να τραγουδώ αυτά τα τραγούδια ζωντανά για όλους σας κάνοντας περιοδεία».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αποφάσισα να ανεβάσω επίπεδο το πάρτι με την ασύγκριτη The Blessed Madonna, που με βοήθησε κρυφά να φτιάξω το mixtape που θα γινόταν το “Club Future Nostalgia”. Προσκαλέσαμε επίσης μερικούς φίλους και θρύλους να διασκεδάσουν μαζί μας», προσθέτει.

Η The Blessed Madonna σχολιάζει: «Όταν η Dua μου ζήτησε να αναδημιουργήσω το “Future Nostalgia” ως ένα dance mixtape σε ύφος DJ, ήμουν ενθουσιασμένη γιατί ήξερα ότι μου ζητήθηκε να παρουσιάσω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά με έναν εντελώς νέο τρόπο τους ήρωες και τις ηρωίδες μου από την pop και την club μουσική».

«Την πρώτη φορά που συνάντησα την Dua ήταν σε ένα rave party στο Glastonbury και κατά κάποιον τρόπο, μοιράζομαι με όλους αυτούς ένα κομμάτι από αυτήν την ξεχωριστή βραδιά. Μου ζητήθηκε να χρησιμοποιήσω τους καλύτερους από την underground και τη mainstream dance μουσική», περιγράφει.

«Ίσως γνωρίζετε ήδη τον Mark Ronson, αλλά τώρα θα γνωρίσετε τους Moodymann, Jayda G, Midland και πολλούς άλλους. Αυτός το mix είναι μια ιστορία για την dance και την pop μουσική και για τις γυναίκες που τις έχουν ορίσει για γενιές, όπως η Madonna, η Missy Elliott, η Gwen Stefani και οι BLACKPINK», εξηγεί.

Η The Blessed Madonna παραδέχεται επίσης ότι ο θαυμασμός της για την Dua Lipa μεγάλωσε μετά τη συνεργασία τους.

«Είναι μια λαμπρή καλλιτέχνιδα που βγαίνει μια φορά στη γενιά της και αξιαγάπητη. Ξεπερνά όσα μπορώ να καταλάβω το γεγονός ότι μπόρεσα να δημιουργήσω αυτή την ερωτική επιστολή για εκείνη με μία τόσο θρυλική ομάδα ηρώων. Το “Club Future Nostalgia” είναι το dancefloor που χρειαζόμαστε όλοι απεγνωσμένα, αλλά δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε αρκετά», σημειώνει.

Το tracklist του «Club Future Nostalgia»

1. Future Nostalgia – Joe Goddard Remix

2. Cool – Jayda G Remix

3. Good In Bed – Gen Hoshino Remix and Zach Witness Remix

Sample: Neneh Cherry – Buffalo Stance

Sample: Art Of Noise – Moments In Love

4. Pretty Please – Midland Refix

5. Pretty Please – Masters At Work Remix

Sample: Cajmere – Coffee Pot (Percolator mix)

6. Boys Will Be Boys – Zach Witness Remix

Sample: Lyn Collins – Think (About It)

7. Love Again – Horse Meat Disco Remix

8. Break My Heart / Jamiroquai Cosmic Girl

Sample: Jamiroquai – Cosmic Girl (Dimitri From Paris Dubwize Remix)

9. Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott) – The Blessed Madonna Remix

10. Hallucinate – Mr Fingers deep stripped mix

Sample: Gwen Stefani – Hollaback Girl

Sample: Barbara Mason – Another Man

11. Hallucinate – Paul Woolford Extended Remix

Sample: Larry Heard Presents Mr. White – The Sun Can’t Compare

12. Love Is Religion – The Blessed Madonna Remix

13. Don’t Start Now – Yaeji Remix

Sample: Gaz – Sing Sing

Sample: Fingers Inc & Robert Owens – Bring Down The Walls

14. Physical (feat. Gwen Stefani) – Mark Ronson Remix

15. Dua Lipa & BLACKPINK – Kiss and Make Up

16. That Kind Of Woman – Jacques Lu Cont Remix

Sample: Stevie Nicks – Stand Back Acapella

17. Break My Heart – Moodymann Remix