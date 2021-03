Η Gwen Stefani παρουσιάζει το θριαμβευτικό single «Slow Clap»

Η Gwen Stefani δίνει συνέχεια στη δυναμική επανόδό της στη δισκογραφία.

Η Gwen Stefani επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στο pop μουσικό τοπίο παρουσιάζοντας το πρώτο της single για το 2021, το «Slow Clap» που κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music.

Το «Slow Clap» είναι ένα κλασικό δείγμα της Gwen Stefani.

Το τραγούδι αναμιγνύει τα pop στοιχεία με επιρροές από τη reggae και τη hip-hop μουσική, όπως και το single «Let Me Reintroduce Myself» της Stefani που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Δεκέμβριο και γράφτηκε από την ίδια ομάδα.

Η Gwen Stefani έχει γράψει το «Slow Clap» μαζί με τον Ross Golan και τον Luke Niccoli, ο οποίος έχει επιμεληθεί και την παραγωγή του τραγουδιού.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεδιπλώνει στους στίχους του «Slow Clap» τις ευαισθησίες της και καθώς κάνει μια αλληγορική αναφορά στην προσωπική ιστορία της, μας παρακινεί να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητά μας και μας ενθαρρύνει να σταματήσουμε να αισθανόμαστε αουτσάιντερ στη ζωή.

«Ήμουν η πρωταθλήτρια, χτύπησε το καμπανάκι / Έφτασα στον πάτο, πέρασε από την κόλαση / Ανέβηκα στο βουνό, τώρα είμαι καλά / Απλά νιώθω ότι επιστρέφω για τη ζώνη», τραγουδά η Gwen Stefani.

Η κλασική ζεστασιά που πηγάζει από το «Slow Clap» θέτει τις βάσεις θα ακολουθήσουν από τη Stefani, η οποία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει περισσότερη μουσική φέτος.