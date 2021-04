Η Gwen Stefani συναντά τη Saweetie στο remix του «Slow Cap»

Το «Slow Cap» αποκτά νέο αέρα.

Η Gwen Stefani προσθέτει στο ενεργητικό της άλλη μία iconic συνεργασία.

Η Αμερικανίδα σταρ ενώνει τις δυνάμεις της με την πολυπλατινένια ράπερ Sawetiee σε ένα νέο remix του πρόσφατου τραγουδιού της «Slow Cap», το οποίο καταγράφηκε ως η πρώτη κυκλοφορία της για τη φετινή χρονιά.

Η Gwen Stefani εξήγησε σε δηλώσεις της προς το «Variety» πώς προέκυψε αυτή η νέα εκδοχή του «Slow Cap».

«Είδα στο ίντερνετ ότι η Sawetiee είχε δημοσιεύσει ότι άκουγε το τραγούδι μου “Luxurious”, οπότε έγραψα στον άνθρωπο που με βοηθούσε να βρω ένα καλλιτέχνη που θα συμμετείχε στο τραγούδι: “Κοίτα, υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα, η Saweetie ακούει το τραγούδι μου”», περιέγραψε.

«Μου είπε: “Θέλεις να συμμετάσχει στο τραγούδι σου;”. Είπα “σίγουρα!” και στη συνέχεια, κυριολεκτικά την επόμενη ημέρα, η Sawetiee γράφει: “Θα συνεργαστώ με κάποια, ιδού ένα στοιχείο: είναι εμβληματική”», συνέχισε η Gwen Stefani.

Το music video για το remix του «Slow Cap» έχει σκηνοθετήσει η Sophie Muller, μία μακροχρόνια συνεργάτιδα της Gwen Stefani, η οποία έχει αναλάβει επίσης τα αξέχαστα clips για το «Don’t Speak» των No Doubt και το σόλο τραγούδι «Wind It Up» της Gwen.

Η Gwen Stefani και η Sawetiee τραγουδούν και χορεύουν στους χώρους ενός γηπέδου μπάσκετ, από τα αποδυτήρια μέχρι το παρκέ, κάνουν τραμπολίνο φορώντας εντυπωσιακά φορέματα και δημιουργούν ένα δυναμικό δίδυμο που κερδίζει το χειροκρότημα.

Το «Slow Clap» κυκλοφόρησε από την Interscope Records / Universal Music τον περασμένο Μάρτιο, αποτελώντας μετά το «Let Me Introduce Myself» το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ της Gwen Stefani.

Το δικό της άλμπουμ ετοιμάζει και η Sawetiee, η οποία συνάντησε πρόσφατα την Demi Lovato στο τραγούδι «My Girlfriends Are My Boyfriend» και συνεργάστηκε προηγουμένως με την Doja Cat στο single «Best Friend».