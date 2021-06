Η H.E.R. κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Back Of My Mind»

«Αυτή η συλλογή τραγουδιών προέρχεται από συναισθήματα και σκέψεις που είχα στο μυαλό μου», περιγράφει η H.E.R. για το νέο άλμπουμ της.

Είμαστε στα μισά του 2021 και η H.E.R. δεν αφήνει το πόδι από το γκάζι. Η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια παρουσιάζει το νέο άλμπουμ της «Back Of My Mind», που κυκλοφορεί από τις MBK Entertainment / RCA Records / Sony Music.

Το «Back Of My Mind» αποτελείται από 21 τραγούδια και περιλαμβάνει μια λίστα λαμπερών καλεσμένων όπως οι Chris Brown, Ty Dolla $ign, Cordae, Lil Baby, Thundercat, Yung Bleu, DJ Khaled, Bryson Tiller και YG.

Οι παραγωγοί Hit-Boy, KAYTRANADA, Cardiak, Rodney Jerkins, DJ Camper και άλλοι παρέχουν πλούσιες παραγωγές, που θα ακούτε επαναλαμβανόμενα, αφήνοντας αρκετό χώρο για τις αψεγάδιαστες ερμηνείες της H.E.R. και τις δεξιότητές της στην κιθάρα.

Στον πυρήνα του «Back Of My Mind» βρίσκεται η R&B μουσική, με το άλμπουμ να τονίζει τη μοναδική ευελιξία της H.E.R. ως τραγουδίστρια τραγουδοποιός και πολυοργανίστρια.

Η ίδια η H.E.R. δηλώνει: «Αυτή η συλλογή τραγουδιών προέρχεται από συναισθήματα και σκέψεις που είχα στο μυαλό μου. Εκεί ζω μερικές φορές. Μερικά πράγματα για τα οποία μιλάω στη μουσική μου και άλλα πράγματα που ίσως φοβόμουν να πω ή να παραδεχτώ. Βρίσκω ελευθερία στο να είμαι ειλικρινής στην έκφραση».

Η H.E.R. ξεκίνησε το 2021 με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο. Κέρδισε δύο βραβεία Grammy, για το «Τραγούδι της Χρονιάς» με το «I Can’t Breathe» και για το «Καλύτερο R&B Τραγούδι» με τη συμμετοχή της στο «Better Than I Imagined» του Robert Glasper, αλλά και ένα βραβείο Όσκαρ για το δυναμικό τραγούδι «Fight For You» από την ταινία «Judas and the Black Messiah» της Warner Bros. Pictures.

Η πρόσφατη εμφάνισής της με τον Chris Stapleton στα CMT Music Awards συνεχίστηκε με εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Billboard Music Awards με τους DJ Khaled και The Migos και στα iHeartRadio Music Awards σε ένα αφιέρωμα στον Elton John, ενώ νωρίτερα φέτος ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης του 55ου Super Bowl.

Η H.E.R. φιλοξενείται στο τελευταίο εξώφυλλο του «Variety», ενώ συμμετείχε στο ειδικό πρόγραμμα «Prime Day Show» του Amazon με τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της.

Στις 27 Ιουνίου η δυναμική ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει ζωντανά στα BET Awards 2021 και στις 13 και 14 Αυγούστου θα πραγματοποιήσει στο «The Hollywood Bowl» την πρώτη της συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες.