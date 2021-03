Η H.E.R. παρουσιάζει το music video για το «Fight For You»

Το music video για το «Fight For You» επικαλείται το αθάνατο πνεύμα της επανάστασης.

Η H.E.R. στέλνει το δικό της μήνυμα δύναμη στο κίνημα των Μαύρων Πανθήρων με το μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «Fight For You» από το soundtrack της ταινίας «Judas and the Black Messiah».

Το μουσικό βίντεο ξεκινά με ένα λευκό αστυνομικό να πυροβολεί έναν Μαύρο στη Νέα Υόρκη το 1971, με τη H.E.R. να αφηγείται το περιστατικό από το κατάστημα επιδιόρθωσης παπουτσιών του πατέρα της.

«Χθες το βράδυ σκότωσαν έναν από εμάς, ξανά. Περισσότερο λάδι σε μια πολύ έντονη φωτιά στην οποία δεν μπορείς να προσευχηθείς. Όχι με ένα όπλο στραμμένο στην πλάτη σου ή με το πρόσωπό σου στο έδαφος» λέει η R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ενώ προβάλλονται πλάνα από την ταινία «Judas and the Black Messiah».

To video για το «Fight For You» προχωρά 50 χρόνια και φτάνει στο 2021.

Η H.E.R. βοηθά τον πατέρα της και παραδίδει σε αγαπημένα τους πρόσωπα διάφορα ζευγάρια μαύρα παπούτσια που έχουν τυπωμένη στις σόλες τους τη διάσημη διακήρυξη «Είμαι επαναστάτης» του Fred Hampton, πρόεδρος του τμήματος των Μαύρων Πανθήρων στο Ιλινόι, στον οποίο βασίζεται η ταινία «Judas and the Black Messiah».

Παρά την ιστορία της βίας εναντίον των Μαύρων Πανθήρων που επαναλαμβάνεται στις εικόνες του μουσικού βίντεο, το «Fight For You» επικαλείται το αθάνατο πνεύμα της επανάστασης και αποτίνει φόρο τιμής στα προηγούμενα και τα σημερινά μέλη κινήματος.

Το «Fight For You», το οποίο κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music, ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στις φετινές Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards 2021.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα προταθεί για τον ίδιο τίτλο και στα Βραβεία Όσκαρ 2021.