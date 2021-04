Η H.E.R. συναντά τον Chris Brown στο «Come Through»

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Η βραβευμένη με Όσκαρ H.E.R. συναντά τον πολυπλατινένιο Chris Brown στο νέο single «Come Through».

Η σαγηνευτική R&B μπαλάντα θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της H.E.R. με τίτλο «Back Of My Mind» που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις MBK Entertainment και RCA Records / Sony Music αυτό το καλοκαίρι.

Ο Chris Brown προανήγγειλε το «Come Through» πριν από λίγες εβδομάδες, χαρακτηρίζοντάς το ως «το τραγούδι του καλοκαιριού».

Αυτή δεν είναι πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Το 2018 η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνόδευσε τον Chris Brown στην περιοδεία του «Heartbreak On A Full Moon» και παρουσιάσει τις μουσικές ικανότητές της σε sold out συναυλίες, ενώ το 2019 συμμετείχε στο τραγούδι «Come Together» από το πλατινένιο άλμπουμ «Indingo» του R&B τραγουδιστή.

Το «Come Through» κυκλοφορεί εν μέσω μιας ιδιαίτερα συναρπαστικής περιόδου για τη H.E.R., η οποία παγιώνεται στη συνείδηση του κοινού για την ευελιξία της σε διαφορετικά είδη μουσικής.

Τον προηγούμενο Μάρτιο η 23χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός κέρδισε το βραβείο Grammy για το «Τραγούδι της Χρονιάς» με το συγκλονιστικό «I Can’t Breathe» που έγραψε εμπνευσμένη από τα τραγικά γεγονότα της δολοφονίας του George Floyd, ενώ χθες κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι με το «Fight For You», ένα κομμάτι που έγραψε για την ταινία «Judas and the Black Messiah».

Μετά από αυτή τη διπλή διάκριση, η H.E.R. έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης μετά από 35 χρόνια που κέρδισε την ίδια σεζόν ένα βραβείο Grammy και ένα βραβείο Όσκαρ με δύο διαφορετικά τραγούδια.